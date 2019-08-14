解放軍若進入香港…歐盟制裁有限　《中英聯合聲明》效力相對薄弱

▲澳洲外交人員在香港機場協助本國旅客。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

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香港「反送中」示威持續延燒，不斷出現希望國際社會能夠介入的聲音。不過，德國智庫學者指出，相較於30年前，西方國家對中國的制裁能力有限，因為《中英聯合聲明》只是份「薄弱」的文件，並不代表對香港的自由與自治有很大的保障。

柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）總裁彭軻（Frank N. Pieke）指出，30年前美國與歐盟各國對北京實施武器禁運至今，但西方各國對中國的制裁力道已不如以往，「就算解放軍真的進入香港，西方國家也沒有手段可以制裁。」有鑑於貿易戰導致中美關係緊張，美國還有可能藉此譴責或是發動制裁，但歐盟各國則顯得態度不一，彭軻認為，最多只是做到「各自表態」。

彭軻表示，1984年簽訂的《中英聯合聲明》是一份相對薄弱的協議，也不意味著可以保障香港的自由與自治，與此同時，《基本法》等於將主權交給全國人民代表大會，「西方早已接受香港是中國的一部分。」不過，德國自由黨（FDP）團外交政策發言人迪吉-薩萊（Bijan Djir-Sarai）則說，若是解放軍介入，國際社會也不要迴避實施經濟制裁。

一名不願透露姓名的美國高級官員表示，表達意見與集會的自由，是美方與香港人民共同的價值觀，這些自由必須受到保護。美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）12日警告，任何鎮壓示威者的暴力行為都完全不能被接受。

▲香港機場有許多黑衣人聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）