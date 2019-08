川普指解放軍在香港邊境集結　「大家為什麼要譴責美國」

▲美國總統川普14日在推特表示,「中國政府正在向香港邊境部署軍隊」。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

香港示威者13日發起第二日「警察還眼」行動,是連續第5天在機場集會,一度與警方發生肢體衝突。美國總統川普14日在推特表示,根據他目前所掌握的情報來看,中國政府正在向香港邊境部署軍隊,每個人都應該保持冷靜與安全。

美國總統川普14日凌晨(美國時間13日下午)在推特針對「香港問題」表示,根據他目前手上擁有的情報判斷,中國政府正在向香港邊境部署軍隊,「每個人都應該保持冷靜與安全」。此外,他另一篇推文則在感嘆,許多人拿香港正在發生的問題來譴責他與美國,「我無法想像這是為什麼。」

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!

Many are blaming me, and the United States, for the problems going on in Hong Kong. I can’t imagine why?