比較Marrakesh與MAC熱門姊妹色Chili　人人可用不挑皮

Marrakesh 在2018年夏秋之際突然在韓國大熱，進入秋冬更是討論熱度上升，土棕色調的唇色，秋冬不用更待何時？有人稱它與MAC長年暢銷冠軍Chili 為姊妹色，雖然肉眼從MAC櫃上一片唇膏海中他們兩個看起來的確相似，但一試色就會發現差異並不小。

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Chili 就是個迷人小辣椒，色如其名，是磚橘紅色調

將紅色的大膽性感調和了橘色的活潑亮麗，再加上一點棕色調降低明亮的彩度，完美的比例又襯黃皮，讓Chili 成為亞洲銷售冠軍色。

Marrakesh 則是個性比Chili強烈許多的棕橘色

以棕色為主色調進一些橘紅色調，本已停產，回歸後反而大紅而晉升為人氣色。兩色都是霧面質地，但MAC的霧面大多不是真純霧，還是會有一些微微的光澤，如果要無光澤則可試試powder kiss 唇彩系列。

薄擦或全唇？

我非常喜歡Chili，覺得它很襯我的膚色，用起來既有氣色也不顯膚黃，幾乎是人人可用的不挑皮好相處唇彩色。妝比較淡的時候會以薄擦方式使用唇膏，薄擦時Chili 和Marrakesh 就沒有太大的區別，都十分配日常。

而一旦全唇塗時就會看出很大差異，我個人認為Marrakesh 比較顯齒白，但因為暖棕色調太重，有時跟全臉妝並不太相稱。比如眼妝或頰彩稍微帶點冷調或大紅色，用Chili 還算配，但用Marrakesh 去搭就出現違和感。它整體來說是偏成熟系的，是很有特色的一個顏色卻也很挑主人。

不過前面有提到，薄擦是很日常的，無法hold住全唇那麼飽滿的顏色的話就改用薄擦畫法吧！另外如果覺得太土氣太暗的話其實可以找一支大紅／正紅的唇膏做混色。

Chili 和Marrakesh 的選擇？

其實兩個顏色我都算常用，也都滿喜歡，主要就是看當天的妝和穿搭。穿搭和妝感比較年輕一點的風格就會挑Chili；衣著色調偏沈穩，妝容也比較走霧面或成熟風格的話則會配Marrakesh。季節性來說Chili 四季可用尤其春夏非常適合；Marrakesh 秋冬時必需出場幫你增添點知性美。若要推薦的話我認為可以以你想要的風格為考慮，年輕亮麗好氣色首選 Chili；既成熟又知性則選顏色特別的Marrakesh，或直接按照你手邊沒有的色調去入手就不用那麼苦惱做決定。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - MultiplisMakeup

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