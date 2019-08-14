小資女看過來！熱賣口碑爆棚的「開架氣墊」推薦

▲開架氣墊新品推陳出新，比外型、妝感其實並不輸給專櫃品牌。（圖／品牌提供）

曾怡嘉 / 綜合報導

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夏日別讓油光、汗水有機可乘，想要擁有輕薄透光的底妝就靠氣墊粉餅來幫忙吧！最近各大開架彩妝的底妝都超有特色，無論是果凍質地、3合一氣墊，又或是經典氣墊換新包裝，應有盡有！價格可愛又好用，把人燒到不要不要的。





Za 柔光特調輕氣墊

不同於一般的單色氣墊粉餅，Za精心研發的雙愛心氣墊超吸睛，以3-in-1特調色譜技術，搭配很有手感的水滴型氣墊粉撲，讓上底妝變得超簡單。同時擁有打底、校色和提亮3重功效，隨便拍拍就是超上鏡的立體美肌。

CLIO 光感無瑕氣墊粉餅（粉紅柔霧版）

去年一推出就大賣2萬顆，最新改版為粉紅色上蓋搭配柔霧玫瑰金，連粉撲都改粉紅色，讓人少女心爆棚。添加積雪草萃取精華，保濕同時平衡油脂，完妝會從奶油妝感轉為自然柔霧，持妝度超高是最受歡迎的原因。

INTEGRATE 透潤柔光粉底凍

特殊果凍質地，好推服貼，一抹就讓毛孔隱形，輕盈質地能和肌膚密著，超自然。，以獨特微粉調智慧校色，修飾亞洲肌膚的暗沉蠟黃，展現透亮不死白的自然好氣色。

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