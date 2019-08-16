小包包最好背！王大仁這款THANK YOU購物袋拎上街很潮

不喜歡帶包包出門，想要輕便的出遊，不想要大包小包的單一小包風潮，已是當今品牌設計包款的重要趨勢之一。儘管包款各式各樣，但是揹來揹去，還是小巧包款最合適！一季推陳出新的精品品牌新包，到底哪些是經典，哪些只是曇花一現？女孩們的衣櫃裡永遠的少一個包，讓VOGUE每個月為您推薦最新包款，每個月都充滿新鮮選擇，加入夢幻清單再好好考慮也不遲。





TORY BURCH 2019秋冬系列書卷味滿點的斜揹包

TORY BURCH 2019秋冬系列設計靈感來自以引領革新的教育方式結合藝術聞名，塑造出多位成就非凡的美國現代藝術家的藝術學院-黑山學院Black Mountain College。設計師Tory Bruch 以往經典的設計重新混搭，從花卉印花，圖案條紋，男裝元素和浪漫輪廓搭配上粗毛線流蘇，誇張的荷葉緄邊，摺飾細節，雕刻琉璃配飾，解構感的包和俐落感的尖頭靴，展現一種現代的反骨氣息。搭配著學院風的包款PERRY FLAP CROSSBODY，以鮮豔的芥末黃和火紅色皮革打造，呈現出藝術學院的活力充沛風格。帶點淑女氣質的FLEMING包，則是透過菱格紋壓線展現氣質，鑲嵌著Tory Burch經典logo的KIRA相機包，則會是持續讓人想要購入一個的熱賣單品。

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FENDI全新Karligraphy包款懷念Karl Lagerfeld的1981年設計

FENDI 於八月初上市的全新Karligraphy包款，在包扣上有Karl Lagerfeld在1981年為FENDI設計的獨特、優雅細緻斜體版FF logo，名為「Karligraphy」，以顯眼設計占據整個包款的主要視覺畫面。搭配迷你精緻的小巧包型，鮮豔配色與柔滑皮革的絕佳搭配，更凸顯其前衛新穎的時尚特色，如同FENDI 與Karl的專屬密語標誌。







FENDI 全新Karligraphy包款，共有5色可供挑選，包含有典雅細膩的棕色、神秘靜謐的黑色、潔白純淨的白色、俏麗奪目的黃色以及獨特亮眼的藍色，小巧可愛的包型深受喜愛。







CELINE TASSELS流蘇包重現巴黎文青女學生風格

CELINE 藝術總監HEDI SLIMANE 於2019 WINTER PART 1系列全面復興 1970年代資產階級的巴黎女士穿著風貌，以創辦人CELINE VIPIANA實用著裝精神貫穿。全新TASSELS包款復古典雅的小巧外型，重現當時巴黎索邦大學Sorbonne Université校園中知書達禮的文青女學生日常隨興配件。







TASSELS包款的靈感始於1980年代CELINE包款與鞋履歷史檔案庫，TASSELS意旨為流蘇，包身上兩條俏麗可愛的皮革流蘇以篆刻CELINE字樣的拋光金屬包覆，猶如學士帽上的流蘇帽穗。包型外觀為圓潤的矩形，T字型翻蓋設計為底，以光滑、紋理、仿鱷魚壓紋小牛皮、水蛇皮以及千鳥格紋粗呢等材質打造，以面料的層次變化流露濃厚的古典學院韻味。





alexanderwang從China Town到紐約伸展台魅力的THANK YOU購物袋

美國華人文化中，印有THANK YOU的塑膠袋是許多人對中國城商店的共同回憶。身為華裔設計師的王大仁在2019的Collection 1首次推出印有THANK YOU字樣的wangloc mini shopper系列袋子，延伸美國國旗及黑色的系列設計。同年Collection 2則進一步推出了不同色系和設計的變化款，整體袋子依舊以水鑽貼滿表面，內裏使用柔軟的拋光羊皮，包口則附有磁釦方便攜帶及收納，讓時髦bling bling不離身。





wangloc mini shopper款式，正面排列出五行THANK YOU黃色水鑽，延續THANK YOU塑膠袋的設計，更像王大仁在向自己生長的華人文化致敬。作為一名華裔移民，設計師王大仁以外來人的身份觀察特權階層及努力克服社會經濟困難的群體，系列中都能見到許多華裔及美國文化的元素。在他的視角中，美國人應該勇往直前、善於把握機會，並以自由隨心的方式表達自我而不被環境所左右。

Maje波西米亞風格的現代詮釋者

Maje 2019年冬季系列徘徊於奪目與傳統、家鄉與異地、日與夜、單色與印花之間，形成細膩的和諧風格。杏色、紅色、綠色、粉紅色和熒光色調是本季的主軸，這些色調也運用在Maje的經典包款上。源自巴黎女孩的隨興，喜歡創意配搭不同風格、時代和地域的造型，展示自由放縱的巴黎精神。除了經典的流蘇包有各色款式外，這次也為閃電圖騰肩背包增添了不同的色彩。另外，最流行的腰包也不缺席，以黑色鱷魚皮壓紋呈現俏麗感。

※編輯：Travis Travie | 來源：各品牌 |

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