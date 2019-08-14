前世界第一AV女優卡莉法自爆片酬 粉絲驚呼：這麼少？

▲▼前首席AV女優米婭卡莉法。（圖／翻攝自IG@Mia Khalifa)

國際中心／綜合報導

請繼續往下閱讀...

前「世界第一AV女優米婭卡莉法」(Mia Khalifa)最近自爆她在短暫的AV生涯裡所賺得的報酬。

這位26歲的黎巴嫩裔美籍女優兼社群網紅，在AV產業界只待了3個月。但儘管她的AV女優生涯很短，卻造成巨大影響。這都是導源於2014年時她所演出的一支影片。

她在片中裹著穆斯林婦女的頭巾，跟兩名男子「胡搞瞎搞」。由於涉及宗教象徵，這支影片讓她瞬間爆紅及引爆爭議。看過的人不下數百萬。之後，出身基督教家庭的米婭就不斷收到來自ISIS和其他伊斯蘭極端分子的死亡威脅。但越是這樣，影片就越紅。

2014年底，全球最大色情網站Pornhub發表統計表示，當時22歲的卡莉法在該年度的影片點擊率超過150萬次，並且成為年度「最熱搜女優」的第一名。同年12月28日，Pornhub宣布卡莉法是他們網站上排名第一的AV女優。就算如今她已經退休了，Pornhub在2018年底進行統計時， 她還是該年度「熱搜女優關鍵字」的第二名。

最近。這位來自德州的前AV女優透過社群來澄清關於她AV生涯裡的一些常見的誤解，並且在IG上跟她的近1700萬名粉絲分享了一段影片。

她說，實際上她的收入比大家所想像的要低很多。3個月下來，總所得只有約1.2萬美元(約36萬元新台幣)左右。而且這是比珍珠還要真的事實。

她還透露了從2015年起不再演A片後所遭遇到的羞辱。她在推特上說：「在那之後，我幾乎不可能找到一份正常的工作、過正常的生活。想找到正常的工作，真的很難，很難。」

對於她自爆的片酬數字，許多粉絲都驚呆了。其中一名網友說：「等等，只有12K？」另一人說：「我很高興你終於不幹了。」第三人說：「她這麼勇敢的說山來，讓我對她肅然起敬。」