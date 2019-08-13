亮･珠寶／Dior、Tiffany直白示愛　助害羞的你傳情

▲Dior Oui系列輕珠寶戒指與耳環以法文設計表達心意。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

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自古珠寶就是情感傳達的重要媒介，寶石代表不同的性格特色、甚至被賦予能量之說；圖騰則有象徵意義，例如麥穗有繁榮與豐饒之意。今日珠寶設計仍傳承著隱喻之美，但亦有更現代的詮釋—以字詞線條直接表白，Dior與Tiffany運用在輕珠寶系列，摩登設計直接走入日常生活中。

▲Oui系列以優美的草寫線條呈現，點綴單鑽添亮點。

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane於2005年引發創意風潮，推出o、u、i 三個金質草寫字母構成、象徵法文「我願意」的Oui系列珠寶，流暢的線條以單顆美鑽點綴筆畫結尾，充滿美感與力量的設計就像情人堅定地對另一半說「我願意」。

▲代表「我愛你」Oui Je t'aime玫瑰金鑲紅寶石不對稱耳環（左）61,500元，「你和我」Toi Moi黃K金鑲鑽不對稱耳環61,500元。

今年是Victoire入主Dior珠寶20周年，她為此熱賣系列再推新作，更直白以法文「Je t'aime」字樣代表「我愛你」，另一新款展現「Toi Moi」字樣，意指「你和我」，兩組法文語詞分別有不對稱耳環、單指戒與雙指戒款式，各有點綴鑽石或紅寶石的設計，大方展現愛的宣言。

▲Oui Je t'aime玫瑰金鑲紅寶石雙指戒（左）65,500元，Toi Moi黃K金鑲鑽戒65,500元。

Tiffany & Co.則以英文字告白，由畢卡索女兒Paloma Picasso操刀設計「Kiss」（親吻）、「Love」（愛）、「Smile」（微笑）字樣項鍊或戒指，屬於品牌長賣款式；但直接告白不是一方專屬而已，Tiffany為男士推出單邊銷售的「For」、「Ever」字樣純銀袖扣，組起來就是永恆之意，另一組則是「I」、「Do」字樣設計，不好意思開口示愛，送袖扣就行了。

▲Tiffany Paloma's Graffiti Kiss字樣18K白金鑲鑽項鍊（左）106,000元，Paloma's Graffiti Smile字樣18K玫瑰金項鍊19,500元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲Tiffany字樣For純銀袖扣（左）7,500元，Ever字樣純銀袖扣7,500元。

▲Tiffany字樣 I 純銀袖扣（左）6,500元，Do字樣純銀袖扣6,500元。