預期無協議脫歐引發恐慌　英國民眾花1520億瘋狂屯糧

▲預期英國無協議脫歐將帶來的衝擊，英國人瘋狂屯積糧食。圖為倫敦的水果難一景。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

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英國首相強生(Boris Johnson)宣布英國會在10月31日前完成脫歐，並且有跡象顯表示政府很可能採取無協議脫歐。最新調查顯示，英國民眾為應對脫歐帶來的衝擊不確定性，已花費近40億英鎊(約1520億元新台新)屯積物資。

《衛報》報導，金融機構Premium Credit一項調查報告指出，五分之一的英國人已經在囤積食物、飲料和藥品，每人額外花費380英鎊(約1.4萬元新台幣)，當中約有80萬人在囤積物資方面花費超過1000英鎊(約3.8萬元新台幣)。

在囤積物資者中，74％的受訪者表示他們購買了食物，50％的人購買了藥品，46％的人購買了飲料。其中，連鎖披薩店達美樂(domino)宣布，為了做好應對無協議脫歐的準備，已花費700萬英鎊(約2.6億元新台幣)購買原材料庫存。公司為此將面臨增加額外倉儲及製冷設備的成本，以應對日後需求。

《華爾街日報》報導，英國國民麥克法蘭(Julia Macfarlane)也儲藏了大量物資。她認為未來無論脫歐與否都會引起一定程度的騷亂，當家裡的食物吃完後，她更傾向於到樓上的倉庫去取貨，而不是前往超市。

有一名富豪為避免在英國脫歐後可能帶來更高的關稅，因此進口了多輛豪華轎車。根據律師事務所Boodle Hatfield的資料，2018年有超過3800輛豪華轎車進口，比之前增加了16％。因為有業者說，無協議脫歐可能意味著豪華轎車的進口價格將在一夜之間高出32％。