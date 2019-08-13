曾與江蕙合唱…世界三大男高音強摸濕吻女性　「性騷30年無人告發」

▲多明哥遭指控30年來性騷擾多名女子。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

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世界三大男高音多明哥（Placido Domingo）遭爆料，利用職權性騷擾多名女性，整個犯罪經歷長達30年。即使罪行明顯到是業界公開的秘密，但礙於多明哥的名氣，至今無人敢出面指控。

《美聯社》13日公開報導，8名歌手及1名舞者出面揭發多明哥的黑暗面，30年來持續性騷擾許多合作對象及歌劇公司中的女性職員。一名女子透露，多明哥曾把手伸入她的裙裡；另外3人被強迫在更衣室、飯店房間及午餐會議中濕吻；還有一名歌手指控，多明哥會在商務午餐間作出親密舉動，「總是以某些方式觸摸某些地方，甚至是親吻」。

除了9名女子遭到動作性騷擾，還有6名女性則是被言語性騷擾。一名女子表示，她曾經被多明哥邀請演唱一系列音樂會，但期間多次被邀請約會；另外近30位歌手、舞者、管弦音樂家、聲樂老師、舞台工作人員、行政人員等，都證實曾看過多明哥追求年輕女性、對女性做出不適當的舉動，但他從來不曾因此被懲罰。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

報導指出，指控的女性中，只有一名願意公開真實姓名，不過所有人幾乎拿不出手機訊息等證據，只是她們的描述都非常仔細，像是多明哥頻繁的在半夜聯絡，承諾給她們工作上的幫助，以給予幫助為名要求見面，一旦拒絕，就會在職業生涯中受創，再也沒有機會與多明哥合作。

受害女性形容，多明哥追求非常勤快，即使多次委婉拒絕，多明哥仍會持續邀請，到了最後，她們都會懷疑自己拒絕是否正確，「畢竟對方是多明哥，是業界巨星」。其中2名女性就因為擔心工作，一名跟多明哥發生性關係2次，並得到10元美金鈔票，多明哥稱之為「我不希望妳認為自己是妓女，但我不想讓妳付停車費」；另一名則是與多明哥有愛撫動作，可最後也沒有獲得承諾的角色。

願意公開姓名的受害者為帕特里夏·沃爾夫（Patricia Wulf），一名曾在華盛頓歌劇院與多明哥合作表演的女中音。報導提到，這些受害女性多是在事業剛起步時遇害。

對此，多明哥沒有回應《美聯社》記者的問題，只聲明他一切行為都出於善意，這些指控都「不正確」，造成他很大困擾，「讓我很痛苦」。

西班牙歌唱家多明哥現年78歲，是世界三大男高音之一，也被譽為世界最棒的歌劇演唱家之一，多次獲得葛萊美獎，現任洛杉磯歌劇院指揮與總監。2002年，多明哥曾經來台與台語歌后江蕙合唱《雨夜花》。