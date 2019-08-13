美修《瀕危物種法》保護前「考慮經濟因素」　帝王斑蝶陷危機

▲帝王斑蝶（Monarch Butterfly）名列瀕危物種。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

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美國內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）於12日宣布，將針對《瀕危物種法》的執行方式進行全面改革，未來聯邦政府衡量該對動物提供哪一種保護之前，也會把經濟因素列入考慮。生物多樣性研究中心的格林沃爾德（Noah Greenwald）表示，此舉可能摧毀許多脆弱生命，「對於狼獾（Wolverines）或是帝王斑蝶（Monarch Butterflies）而言，這一切可能是毀滅的開端。」

綜合外媒報導，修法後減少許多管制，包括取消對於受威脅物種的自動保護，也將經濟因素列入考慮項目，且將在30天內生效。伯恩哈特曾經身為石油產業倡議者，他說，此法仍然能夠繼續實踐復育稀有物種的目標，「有效的行政動作，可以確保更多資源流向發揮最大效益的地方，那就是實地保護（On-The-Ground Conservation）。」

據悉，現行法律明文規定，野生動物管理的相關決定，只能夠建立在科學基礎上，而且「不考慮經濟與其他決定可能造成的影響」。

輿論批評，此舉將會加速許多瀕危物種滅絕，修法只是為了要讓工業用地拓展到生態多樣性的土地上，還有10名州檢察官宣布將要對此提起訴訟。新墨西哥州民主黨議員尤德爾（Tom Udall）表示，「這就像用鐵球摧毀最古老、最有效的環境法。」

BBC指出，美國前總統尼克森（Richard Nixon）於1973年簽署《瀕危物種法》（Endangered Species Act），至今保護超過1600種植物和動物，被認為拯救了加州神鷲（California condor）、西印度海牛（Florida manatee）灰鯨以及棕熊。

