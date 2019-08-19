「懶癌」8大症狀！房間一定有座衣服山、能搭電梯就不走　你中了嗎？

編輯／Ping 圖／「費清 FaiChing」 （@waiicy）Instagram授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同

身邊有沒有這樣的朋友呢？能坐就不站，能躺就不坐，每件事情一定要拖到最後一刻才開始動手，如果懶惰是一種病，那對方一定是末期，腦中是不是浮現出某個人的臉了呢！香港插畫家「費清 FaiChing」 （@waiicy）就畫出「懶癌」會有的8大症狀，趕快叫那位懶到不行的朋友出來面對～

懶癌病徵＃1 沒有洗頭會戴帽子掩飾

沒有出門、沒有流汗，為什麼要洗頭？相信這一定是這些懶朋友很常說的藉口吧～雖然不是一定要對方天天洗頭，但起碼不能太油或是有味道啊！

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懶癌病徵＃2 房間有座衣服山

每次回到家就順手把衣服丟到椅子上，洗完的衣服也丟到椅子上，有時候都很想問對方，請問你的衣櫃跟洗衣籃是用來裝飾的嗎？

懶癌病徵＃3 手機剩1％～2％電量才會充

從20％的沒電提示，一路跳到5％都還是沒充電，明明充電線就在旁邊就是懶得拿，每次都覺得再滑一下就好，最後的下場就是手機自動關機（唉～）。

懶癌病徵＃4 憋尿憋到最後一刻才起床

早上起床想上廁所，可是又想賴床，每天都在要不要起床上廁所這件事上糾結～拜託，朋友們！即使懶惰還是要好好愛惜身體啦。

懶癌病徵＃5 屁屁黏在沙發上，一整天都不動

沙發絕對是懶人的好夥伴，不對！已經可以稱上是伴侶了，因為他們可以在上面坐著、躺著一整天，想要把他們分開根本難上加難。

懶癌病徵＃6 假日絕對不出門

假日出去玩？懶人的假日是用來補眠、耍廢的，想要找他只有一個辦法，拿著食物到他面前！（傲嬌的懶人4你）

懶癌病徵＃7 有電梯就別想叫我走樓梯

懶人的最高境界！能站就不走，能坐就不站，能躺就不坐～所以公寓裡剛好有電梯，不搭真的對不起自己，即使只有一樓也不能走。

懶癌病徵＃8 用煮麵的鍋子吃麵，就可以少洗一個碗

相信這點一定超多人中！每次煮完泡麵都會懶的將麵夾出來裝進碗裡～因為直接用鍋子吃就可以少洗一個碗了（哈）。

以上就是「懶癌」會有的8大症狀，中的人自己誠實舉手喔（默默舉手...）！除了這次分享的內容，還有更多作品在「費清 FaiChing」的IG裡，平時就喜歡看有趣插畫的朋友們可別錯過。

費清FaiChing（@waiicy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 4 日 上午 3:22 張貼

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