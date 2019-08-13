繼藤原浩後！Dior創意總監Kim Jones曝光「閃電」聯名AJ3 網：史上最棒的Jordan
編輯／Duke
日本潮流教父藤原浩的任何消息，幾乎都會成為關注焦點，像是今年4月藤原浩出席一場Nike的活動中，便曝光了一雙從未出現的Fragment Design X Air Jordan 3鞋款，但他表示這只是一雙樣品鞋，目前沒有市售的打算。經過數個月後，該鞋款再度出現於眾人面前，而曝光的人為Dior的男裝創意總監Kim Jones。
請繼續往下閱讀...
▲藤原浩出席Nike活動時，曝光的Fragment Design X Air Jordan 3。（圖／翻攝自微博@YOHO潮流志）
▲Kim Jones最近也穿上了該鞋款。（圖／翻攝自IG@mrkimjones）
Kim Jones與藤原浩的友好關係，應該是眾所皆知的事情，然而，Kim Jones過去也在擔任LV（Louis Vuitton）男裝創意總監的期間，邀請藤原浩共同打造Fragment Design X LV的聯名系列，而藤原浩製作與Jordan 1的聯名時，同樣也有送一雙給Kim Jones，所以這次有很大的機會，是在預告Fragment Design X Air Jordan 3的發售。
▲藤原浩送了一雙Fragment Design X Air Jordan 1給Kim Jones。（圖／翻攝自IG@mrkimjones）
其中，這雙Fragment Design X Air Jordan 3的鞋款，整體風格與Fragment Design X Air Jordan 1相同，配色採用黑、白、藍3色為主調，並於側邊以鋼印方式置入「閃電」標誌，而材質則使用皮革，不過，是否有進一步的消息，還需等待日後確認。
▲配色採用黑、白、藍3色為主調。（圖／翻攝自IG@goat）
▲側邊以鋼印方式置入「閃電」標誌。（圖／翻攝自IG@goat）
此外，藤原浩近日發佈的貼文中，出現了尚未開賣的Sacai X Nike LD Waffle黑色款與白色款，而該聯名系列本來預計7／18迎來發售，不過，因某些原因被推遲到9／5，但根據IG爆料帳號@ py_rates_的最新消息，該系列的發售將會延後一個禮拜至9／12，所以想要購入的朋友，只能祈禱發售日別再延期了。
fujiwarahiroshi（@fujiwarahiroshi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 6 日 上午 7:07 張貼
PY_RATES™️（@py_rates_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 12 日 上午 2:49 張貼