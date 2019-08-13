黃寶慧專訪／總統大選將近　CSIS葛來儀：川普比較擔心中美貿易談判影響選情

記者袁茵／綜合報導

自中美貿易談判5月中斷以來，貿易戰升級，雙方開始對彼此的產品增加關稅，美國總統川普（Donald Trump）甚至宣布中國電信設備龍頭大廠華為對美國國家安全造成威脅，對其實施制裁。

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對於中美貿易戰持續開打，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中美雙方都沒有很急著要簽貿易協議，關於貿易的協商應該還是會持續下去，但不會簽訂全面性的貿易協定。

葛來儀日前在華府接受ETtoday新聞雲節目《慧眼看天下》主持人黃寶慧獨家專訪，對於備受國際關注的中美貿易戰，發她也特別發表最新看法與分析。葛來儀表示，她希望中美之間的貿易談判可以有很快的進展，但在2019年的5月談判時，能夠讓中美雙方簽訂貿易協議的機率可說是極為渺茫。

葛來儀表示，中國大陸目前不急於一定要在短時間內簽訂協議，川普政府也沒有急於一定要趕快簽訂貿易協議，畢竟美國總統大選將近，川普比較擔心貿易談判是否會影響到選情，所以沒有簽訂協議，搞不好比隨便簽一個不好的協議還要好。

另外，談到9月的中美貿易協商，葛來儀則指出，要簽訂全面性的貿易協定可能機率不大，但針對小規模的一些農產品，目前美國應該是會允許。但是，如果要美國把所有針對關稅的禁令全部解除的話，基本上是不太可能，僅管這是北京最迫切希望面對的問題。未來關於貿易的協商，應該還會持續下，但應該不會簽訂全面性的貿易協定。

▲美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）。（圖／翻攝自慧眼看天下）