3星座同居N年依然走不進他的心　活潑外向雙子座竟上榜

編輯／Rose 圖／翻攝電視劇加油你是最棒的官博

談過幾次戀愛，兜兜轉轉在不同的人之間，你有沒有發現，有些人不管怎樣都走不進他們的心理，或許他們的心另有空位留給「那個人」，又或者根本沒有其他人，就只是他的心門永遠緊閉，如此而已。以下3個星座，即使你跟他同居N年也不見得能走進他的心，快來看看不好懂的他們是哪些？

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【雙子座】

雙子座活潑外向，常常是朋友圈裡的開心果，但其實要走進他的內心不是容易的事。雙子座善變，他能視情況給出不同面向的自己，當妳誤以為走進他的心時，其實妳只看到一部份經過修飾或美化過後的他。想真的懂善變的他，恐怕不是花時間就行，還需要費心。

【天蠍座】

天蠍座是相當理性的星座，大多數的時候外在都顯得相當冷靜，即使妳興奮的想炒熱兩人之間的氣氛，依然無法感受到他內心的波瀾起伏。兩人一起生活，妳會誤以為你們住在北極的永凍圈。至於，什麼人能融化這座大冰山呢？也許真的要千年一遇的有緣人吧！

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【水瓶座】

要跟上水瓶座的思路已經很難，更何況是他的心？水瓶座的思緒跳躍，腦袋瓜的想法非常多，同理內心世界也是如此，情感豐沛，有時候連他自己都不知道該如何訴說，無從說明之下，有時他也會對自己的想法感到許多困惑，連自己都找不出到出口，更何況是妳要敲門走進的入口呢？