白人警察堅信白灰色鳥屎是古柯鹼　非裔四分衛被冤枉上銬

▲美式足球四分衛沃特斯（Shai Werts）被警方以吸食古柯鹼為由逮捕。（圖／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

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美國喬治亞州的21歲非裔美式足球四分衛沃特斯（Shai Werts）7月底因開車超速被警察攔停。警方盤查時看到他駕駛車輛的引擎蓋上有不明的白色斑塊，不聽解釋便直接認定他吸食古柯鹼，然後上銬逮捕；經更嚴密的證物分析後，證明那斑塊是100％純鳥屎，才將沃特斯無罪釋放。

據《薩凡納晨報》報導，沃特斯透露，「這很困難。我熬夜，我知道真相最終會出來，只是不知道需要多長時間，這絕對是難以應付的。」自從被捕後，各地頭條新聞都有他的身影，但始終無法為自己辯護，「這比任何事都更讓人沮喪，因為我知道我除了開太快之外沒有做錯任何事。」

沃特斯7月31日夜間駕車時被員警以超速為由攔檢，沒想到白人警察看到引擎蓋上有白灰色斑塊，便開始質問這是什麼。沃特斯多次向員警發誓「這絕對是鳥屎」，卻仍受質疑。

Part Two

This an extensive recap of the bizarre Shai Werts (Georgia Southern QB) arrest. I know there are two sides to every story and I know being a policeman is a very difficult job. But it doesn't appear Werts was treated fairly. #LSU pic.twitter.com/6RjKxHwWC0

警方宣稱，當時曾2次檢驗該物質，都呈現出粉紅色的陽性反應，所以才將他上銬逮捕。逮捕過程中還將車上的私人物品扔出，甚至散落在地上。然而在警方測試之前就曾揚言要將沃特斯關進牢房，之後經過更嚴密的證物分析，得知該白灰色斑塊並不是任何的毒品，而是100％純正的鳥屎。

此消息傳出後引民眾熱議，許多人認為這就是一起種族歧視的案件，白人警察就是想要安一個罪名在沃特斯身上；也有網友表示「這警察太不專業了」、「只看到標題就猜到嫌疑犯是非裔人士」、「這明顯不合理啊，都已經超速了，古柯鹼還會留在引擎蓋上嗎？」