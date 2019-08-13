全球限量5把，還附超炫特效！要價160萬元的「哥吉拉」電吉他　現已開放預購

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才於5月上映的怪獸電影《哥吉拉2：怪獸之王》，一推出後便帶動周邊商品的熱賣，其中，知名電吉他公司ESP就以「哥吉拉」為主題打造了5把全球限量的電吉他，並由日本搖滾樂團The Alfee的團長高見澤俊彦揭露，而這把造型電吉他的設計為何，下方一起來看看。

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▲The Alfee的團長高見澤俊彦。（圖／翻攝自godzilla.store）

▲「哥吉拉覺醒」造型電吉他。（圖／翻攝自godzilla.store）

此次的「哥吉拉」造型電吉他，是以2016年的電影《正宗哥吉拉》裡的「覺醒」型態為主題打造，而琴身採用「哥吉拉」的身體、琴頸則為尾巴設計，另外，左腳還設置了LED特效的開關，可以讓琴身發出絢麗的燈光，並且整把電吉他的皮膚紋路、腳指等細節也做得非常精緻，絕對是收藏家眼中的夢幻逸品。

▲以「覺醒」型態為主題打造。（圖／翻攝自godzilla.store）

▲琴身採用「哥吉拉」的身體。（圖／翻攝自godzilla.store）

▲琴頸為尾巴設計。（圖／翻攝自godzilla.store）

▲具備LED燈光特效。（圖／翻攝自godzilla.store）

▲細節做得非常精緻。（圖／翻攝自godzilla.store）

全球限量5把的「哥吉拉覺醒」造型電吉他，於8／7晚上6點起至9／30午夜12點前在godzilla.store開放預購，而高見澤俊彦率先拿到的原型設計，則會擺放於東京的哥吉拉官方商店當作展示，預計發售日期為2021年12月，售價為日圓555萬元（約台幣167萬元）。

此外，日本不愧為研發、設計的大國，因為除了上述的電吉他以外，日本製麵大廠日清近期破除了大家對泡麵的印象，其原因來自於日清研發的全新製麵技術，能夠讓碳水化合物減少40％，並且擁有13種礦物質、維他命以及膳食纖維，絕對能幫助成人吸收足夠的營養。

▲日清研發新的製麵技術，此為原味。（圖／翻攝自日清）

目前新推出的泡麵已經開放預購，而口味共有4種，分別為原味、日式油麵、泰式口味以及担担麵口味，除了原味售價為日圓400元（約台幣120元）以外，其餘口味皆為日圓600元（約台幣180元），有興趣的朋友可以到日清官網訂購。

▲口味分為日式油麵、泰式口味以及担担麵口味。。（圖／翻攝自日清）

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