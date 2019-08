更新／雪梨爆隨機殺人！帽子男持刀亂刺1死多傷　狂吼「真主至大」

What's going on in #Sydney? Hearing people have been stabbed? @7NewsSydney pic.twitter.com/168PQp2hjX

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲雪梨市中心今(13)日發生隨機刺人案件,目前警方已展開行動掌握最新情況,呼籲民眾遠離事發地點,而緊急救援部門則在現場為多名傷者治療。最新消息指出,該名男子已被上銬帶走,據悉當時被逮捕時曾脫口大喊「真主至大」(Allahu Akbar),已有一名婦女不幸身亡。

綜合澳媒報導,事發地點就在雪梨主要的商業中心,警方已在現場拉起封鎖線。談及此案,新南威爾斯省警方在推特提到,目前相關行動已展開,「請避開該區域。」

▲▼ 多位民眾受傷。(圖/路透)

目擊者傑克哈德多(Jack Huddo)稱,當時他就在事發區附近吃午餐,但一名男子突然開始朝人亂刺。

「我看到有人逃跑,幾乎是所有人(都在跑),真的很可怕,想到有可能是槍手或是其他更瘋狂的事情」,傑克哈德多後來走回上班地點附近的地方時,看到許多民眾及警察聚集在溫亞公園(Wynyard park)周邊,「他們已經把他抓住了,(嫌犯)戴著手銬被壓制在地上。」

Police operation King & Clarence St, Sydney CBD. Please avoid the area. More to come...

So insane! A random dude just started stabbing people in the city right outside where we were having lunch. I saw people running so I ran towards him with a few other guys.



He ran all the way back to near my work where a lot of others had cornered him for the police! #sydney pic.twitter.com/SQvqfDRz88

13:11 出版

14:37 更新