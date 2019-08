美13議員挺港！推《美國-香港政策重估法》　確保香港地位受保障

▲香港抗議活動升級至警民衝突。(圖/香港01授權使用,請勿隨意取用,以免侵權)

記者林瑩真/綜合外電報導

香港6月「反送中」示威活動升級,至今抗議第10週,引發不少警民衝突。對此,美國13名議員紛紛表態支持香港示威者,希望透過美港關係的改變,改善香港的特別地位。

▲克魯茲表示自己將推動《美國-香港政策重估法》。(圖/達志影像/美聯社)

美國共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)表示自己會持續推動《美國-香港政策重估法》(Hong Kong Policy Re-evaluation Act),直到香港政府願意撤回逃犯條例,甚至要進一步確保香港的特別地位受到保障。

In #HongKong the government of #China is showing the world exactly who they are.



They are not the benign & responsible actors they like to portray themselves as.



They are vicious authoritarians. https://t.co/o0hgrniCtj

另外美國參議員魯比歐(Marco Rubio)則轉推政治分析師兼記者喬許羅金(Josh Rogin)的推特,「中國政府在香港向世界展示了他們的模樣,他們不是自己傾向扮演的善良、負責任,他們是邪惡的威權主義者。」

喬許羅金自己則說,香港警方扮成抗議者混入人群中,率先開始暴力活動,接著又毆打抗議者,相當可怕。眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)指出,「看到香港警方針對抗議者使用武力,稱抗議者是暴力罪犯,這令人震驚」,香港只是努力實踐一國兩制,若美國此時因商業利益保持沉默,那就會失去向世界其他國家大聲疾呼的道德權威。

The people of Hong Kong are trying to preserve the promise of One Country - Two Systems. If we don’t speak out for human rights in China because of commercial interests, we lose all moral authority to speak out elsewhere.