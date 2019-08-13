脫北母子陳屍家中2個月！　定居首爾「疑活活餓死」飄屍臭才被發現

▲ 母子倆居住的公寓傳出陣陣惡臭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓驚傳一起社會案件，一對脫北者母子被人發現陳屍在首爾的租屋處。首爾冠岳區警察局今（13）日稍早指出，7月31日下午在冠岳區奉天洞一處公寓中發現42歲的韓姓婦女及她6歲的金姓兒子時，2人都已經死亡。

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綜合韓媒報導，這對母子的租屋處已經因逾期未繳水費被斷水，依舊無消無息。相關人員因此找上門，在外聞到陣陣惡臭，趕緊告知大樓管理人。管理人硬將窗戶撬開後，發現他們已經身亡。

警方目前還未確認是自殺或他殺，但屍體被發現當時屋內完全沒有食物，正調查餓死的可能性。警方相關人士綜合大樓住戶及死者親友說法推測，他們大約2個月前就已經死亡；且冰箱是空的，家中沒有食物。

一般來說，脫北者會在隸屬統一部的脫北者定居援助事務所居住一段時間，透過課程學習如何適應南韓社會，出所後5年內則由所屬轄區警察局人士協助其定居初期生活上的困難。

韓女剛離開援助事務所時狀況不錯，出所定居後一度前往中國後重新回到南韓，2018年10月搬進首爾冠岳區的公寓，此後僅向洞辦公室求助過幾次。轄區警察局曾試圖以電話關心，但一直沒能聯絡上。

統一部人士13日對此表示，待警方調查結果出爐後，將採取一切必要的措施，也會檢討相關單位在管理脫北者方面是否有疏漏。