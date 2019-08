動完腹部手術喉嚨卻莫名咳血　X光意外發現「假牙」卡他喉內8天

▲男子沒想到做腹部手術,竟然導致假牙卡在喉內。(圖/示意圖/達志影像)

英國一名才剛做完腹部手術的男子,手術後卻覺得喉嚨異常的痛,並且出現呼吸和吞嚥困難等問題,回診多次才發現竟然有一個假牙卡在喉中長達8天,導致內部腫脹與嚴重的胸部感染,最後只好再次動手術才順利取出,而造成的可能原因竟然與手術的麻醉有關。

這起離奇案例近來刊載在英國醫學期刊(BMJ)上,不願意透露身分的72歲男子為了清除腹壁上的腫塊,曾到醫院進行切除手術,然而術後沒幾天便出現吞嚥困難以及咳血等症狀,再度前往醫院就醫,醫生認為只是因為手術期間所造成的呼吸道感染,簡單開了漱口水、抗生素和類固醇便要他回家。

幾天後男子喉嚨疼痛的情況變得更嚴重,便又來到醫院就醫,醫生從胸部X光檢查中發現,他的喉嚨裡竟然卡了一個半圓形物體,緊急進行手術取出,該物體竟然是他的假牙。



男子術後休養6天後雖然順利出院,然而因為假牙問題造成喉嚨內的動脈出現傷口,導致他時常因為嚴重出血,得多次回到醫院進行輸血才能保命,幸好傷口最後終於癒合,才總算不再需要進一步的急救。

報告作者康尼夫(Harriet Cunniffe)指出,男子可能是進行腹部手術被施打麻醉時,假牙不小心被吸入喉中,因為以前也曾出現過類似案例,由於當局目前並沒有對此問題提出規範,只能呼籲醫療人員在手術前後都要清楚記錄患者的假牙是否還存在。

