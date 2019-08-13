平均每天撒謊13次！　華郵：川普上任至今發表1.2萬不實言論

▲川普在推特上的毒舌攻擊佔1萬多條虛假言論的18%。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）說話時誇張的語氣已經成為他的個人特色，但《華盛頓郵報》報導，川普誇大數字、毫無根據的吹噓和說謊的次數正以驚人的速度上升。華郵事實查核（Fact Checker）資料庫分析川普的發言後發現，截至本月5日，川普執政邁入第928天，他已經發出12019項虛假或誤導性的言論。

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自上任以來，川普平均每天發表13次這類言論，累計次數在4月26日突破1萬大關，此後平均每天須處理20起相關索賠案，其中約20%的指控都與移民有關。自川普為修建美墨邊境牆而關閉政府以來，這項比例持續上升。他反覆強調「圍牆正在蓋」多達190次，但事實上，國會不願為他所希望的混凝土牆提供資金，他便將圍欄及修復現有屏障的工程稱為「一道牆」。

川普的1萬多條謊言中，有關貿易、經濟及通俄門的虛假或誤導性聲明約占10%。自川普在2018年6月首次提出「現今的美國經濟是史上最好的」以來，至今已經強調這項政績多達186次。但不論以何種標準衡量，如今美國的經濟都比不上前總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）、詹森（Lyndon B. Johnson）、柯林頓（Bill Clinton）或格蘭特（Ulysses S. Grant）時期。再加上川普挑起的貿易戰，美國經濟正受到衝擊。

儘管川普發表的虛假言論越來越多，數據顯示，他的做法逐漸失效。根據事實查核2018年12月公布的一項民調，僅有不到3成的美國人相信他最常見的謊言。但受訪者中約有1/6成人是川普支持者，他們大多相信川普的謊言是真的。