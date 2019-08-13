19年前跳下金門大橋被海獅救起　立志加裝安全網幫助更多人

▲海因斯（Kevin Hines）19年前曾從金門大橋上跳下去。（圖／翻攝自臉書／Kevin Hines Story）

實習記者范芷菱／綜合報導

海因斯（Kevin Hines）2000年時曾患有嚴重的抑鬱症和雙極性情感疾患（bipolar disorder），當時他才19歲卻一心求死，於是決定從舊金山的金門大橋往下跳，卻在半空中突然後悔，最後震碎了2節脊椎骨。幸運的是，他被一隻海獅所救，並於康復後投入了自殺防治的行列，還設目標要在金門大橋加裝安全網，想要解救一時想不開的人們。

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據CNN報導，海因斯表示如果當天有人和他訂婚、問他是否還好，就不會選擇跳下去，「當你看到有人在痛苦當中，你就有責任走上前參與其中，並試圖讓他們打開心扉、分享心中的想法。你可以成為改變的渠道。」他回憶起當時的場景，「我一跨過欄杆就後悔了，我是頭下腳上的掉下去，如果頭直接撞在水面上就完了，所以試圖在空中翻身。」之後便以時速121公里的速度從67公尺高墜落，震碎了2節脊椎骨。醫生表示，只差2公分脊椎就要斷了。

▲金門大橋。（圖／達志影像／美聯社）

就在海因斯掙扎著浮出水面時，忽然感覺到有一個生物輕輕推他，「我以為是鯊魚要來吃我，所以出拳打牠，但牠一直幫助我漂浮在水上直到救援船抵達。」後來目擊者表示是一隻海獅，讓海因斯不禁感慨萬分。

之後海因斯全心投入自殺防治行列，並且訂下了一個新目標，希望在金門大橋上加裝安全網，幫助那些一時想不開的人，「自殺傾向是很難去擺脫的，情緒上的疼痛遠遠比身體疼痛還痛30萬倍。當我站在橋上時，腦海中一直有聲音叫我去死。」

▲金門大橋正進行自殺防護網設置工程。（圖／翻攝自臉書Golden Gate Bridge）

他與妻子瑪格麗特（Margaret）創立了凱文和瑪格麗特海因斯基金會（Kevin＆Margaret Hines Foundation），致力在全美社區提供心理健康和自殺防治的教育訓練。如今金門大橋的自殺防護網正在建設當中，預計將在2021年完工。當海因斯看到其中一段網時，感動地流下了眼淚，「這是我生命中最特殊的日子之一。」

據統計，金門大橋自1937年開通以來，就有1700多起已確認和300多起未證實的自殺案件，警方平均每2至3天就要阻止想要從橋上往跳下的人。

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