美國北韓特使傳接美駐俄大使　路透：無核化談判將出現漏洞

▲ 現年56歲的畢根（右）其實是一名俄國通。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國駐俄大使洪博培（Jon Huntsman）確定今年10月卸下外交重擔，知情人士12日透露，他的接班人很有可能是美國北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）。但外媒認為，一旦畢根真的接下駐俄大使一職，美國在重啟北韓無核化談判這部分可能出現重大漏洞。

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路透社報導，現年56歲的畢根畢業於密西根大學（University of Michigan），主修政治學及俄文，在前總統小布希時期曾擔任國家安全顧問萊斯（Condoleezza Rice）的幕僚，也當過國會參議院前多數黨領袖費里斯特（Bill Frist）的顧問。

▲ 畢根並未回應是否接下美國駐俄大使一職。（圖／達志影像／美聯社）

2名白宮內部消息人士向新聞網站「Vox news」透露，畢根是美國總統川普可能的莫斯科大使人選。消息一出，畢根並沒有立即做出回應，美國國務院則說，沒有行政公告要發布。

事實上，今年2月越南河內川金二會的工作層級談判就是由畢根主導，但此次峰會失敗收場。到了6月底，川金2人再度面對面接觸，但說好的恢復談判迄今仍未實現。

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