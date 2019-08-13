美國安顧問：如果英決定無協議脫歐　將會「熱情支持」

▲美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）於12日表示，如果倫敦當局決定無協議脫歐，華盛頓將會「熱情地支持」，稱兩國站在同一邊。此外，他也透露，已經準備好討論自由貿易協議內容。《路透社》指出，美國將用貿易協商舒緩英國與歐盟之間的緊張關係。

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▲波頓對英國無協議脫歐表示支持。（圖／路透社）

波頓向媒體透露，感覺倫敦當局已經下定決心，尊重2016年公投結果，全力準備脫歐，「如果這是英國政府的決定，我們將會熱情地支持。這就是我試圖傳達的，我們同在，我們同在。」他說，「歐盟的風格就是如此，如果投票結果和菁英預期的不同，就讓這群農夫（Peasants）一直投票，一直投票，直到他們做對了為止。」

▲美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／達志影像／美聯社）

波頓認為，川普把英美自由貿易當作首要工作之一，可以按步就班慢慢協商，把最困難的領域留到最後，並強調金融服務業會是比較棘手的產業之一，「最終目標是達成一個全面的貿易協議。」據悉，兩國負責人分別是美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）。

根據《路透社》，英國脫歐是二戰以來最大的地緣政治變化，許多外交官員都預期倫敦當局越來越依賴美國。一名川普政府高級官員透露，華盛頓早就提過貿易協議的想法，可是梅伊政府意願不高，「這個政府很想要，我們對此非常開心。」

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

CNN指出，強生上任不到一個月，美國就派出最高級別官員拜訪，但在前首相梅伊執政期間，英美關係多次衝突。唐寧街12日表示，強生與川普時常聊天，「討論全球經濟議題和貿易，首相和總統先生更新脫歐進度。」白宮也說，「總統對於英國面臨國際挑戰時，展現的穩健夥伴關係表達感謝，希望不久的將來與首相私下見面。」