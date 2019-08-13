美參院共和黨領袖警告　對香港任何「暴力壓制」都是：完全不能接受

▲香港反政府抗議進入第10周，示威者揚言，日後每天都要到香港機場集會。（圖／讀者提供）



記者王致凱／綜合報導

香港反政府示威活動升級，自6月初「反送中」示威開始，抗議活動已經進入第10周，形式也從單純街頭遊行演變為警民衝突，示威者12日更號召民眾癱瘓香港機場，聲援前晚眼部受傷女子。美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）警告，當局使用任何暴力壓制示威者都是「完全不能接受的」。

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麥康諾在推特上表示，「在北京嘗試侵犯香港的自治與自由時，香港人勇敢的站起來…任何暴力壓制都是不能接受的…全世界都在看。」這是美國共和黨近期再次對香港示威情勢表態；共和黨參議員科頓（Tom Cotton）上周也曾發表聲明，警告北京切勿對香港動用武力。

香港警方11日於多地區強硬執法引發爭議，示威者12日發起「百萬人塞爆機場」，迫使香港機場管理局宣布取消當日所有航班，至少230航班受影響。直到13日午夜左右，仍有少數示威者滯留機場接機大廳，並有網友號召民眾13日再到機場「齊齊再接機」，揚言日後每天下午1點都要「繼續和你飛」，直到港府回應「五大訴求」為止。香港機管局12日傍晚表示，將視機場運作恢復情況，於13日上午6時起重新編配航班。

大陸國務院港澳辦12日下午4時則再度召開記者會，批評香港「激進示威者」屢用極其危險的工具攻擊警察，已經構成嚴重暴力犯罪，並出現恐怖主義苗頭，粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅香港市民生命安全，也嚴重挑戰香港繁榮穩定。港澳辦發言人楊光認為，香港警隊及司法機構必須毫不手軟、毫不留情依法打擊這些行為。