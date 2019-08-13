「公共負擔者」拒發綠卡！川普政府新規定　對合法移民出手了

▲川普政府公布新移民監管法規，強化限制合法移民管道。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

川普政府12日公布一項新的移民監管法規，未來若申請人可能得依靠政府補助，美國聯邦政府有權拒發給綠卡，等同於拒絕「太窮」的移民申請者透過合法途徑取得美國居留權。新規定將於10月15日生效，移民權利促進團體則揚言，將針對新規定向法院提出訴訟。

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根據路透社報導，這項醞釀已久的法規是川普在移民政策的首席幕僚米勒（Stephen Miller）主導推動，未來若申請人收入未達一定標準，或是必須接受社會福利救濟，包括食品券、公共房屋、醫療補助等援助，政府能以此為由，拒絕其臨時簽證或永久簽證之申請。

新規定的法源依據，源自於1882年通過的《移民法》（Immigration Act of 1882），該法允許美國政府拒絕對「公共負擔者」（public charge）核發簽證。專家指出，這是川普政府針對合法移民制度作出最激烈的一項改革；移民倡導者則批評，該規定繞過美國國會，在沒有國會授權的情況下改變法律、削減合法移民。

在新規定公布後，美國移民權利團體「國家移民法中心」（NILC）立刻表示，將會提出訴訟，阻止該規定生效。