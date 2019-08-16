你是哪一種？易裂、凹凸不平　看圖判斷「指甲6大問題」

「美麗的指尖來自於健康的指甲」知名美甲OPI統整了一般人最常見的6種甲面問題，幫助大家快速幫指尖做一次完整健檢。如果真的出現這些狀況，也可依不同狀況來挑選養護甲面的相關產品。

健康型指甲

如果指甲表面為粉紅色，並且光亮、平滑及堅韌，恭喜你，擁有健康的指甲！

6大問題指甲簡易看圖判斷

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1.受損型指甲

頻繁地進行不當的美甲造型、卸甲程序，而導致甲面受損，產生脆弱及龜裂的情形。

2.紋路型指甲

因老化或營養不良所引起，指甲表面有一條條的棱線紋路（直向或橫向都算），且不平整，摸起來凹凸不平。

建議可挑選的保養產品類型：受損型指甲和紋路型指甲挑選的產品原則相同，可選擇含有水解小麥蛋白、鈣質等成分，有助於促進指甲硬度。

3.乾燥型指甲

甲面水分不足，導致甲面出現乾裂紋路、白色斑點或霧化之情形。

4.易碎型指甲

因長期碰水、清潔劑或不當的美甲造型、卸甲程序，使得甲面變得堅硬無彈性、無光澤、且脆弱易斷裂。

建議可挑選的保養產品類型：乾燥型指甲和易碎型指甲挑選原則相近，可選擇含滋潤配方，如維生素E、C等，補充指甲所需之養分，使甲面不再斷裂、分層或剝離，保護並維持指甲彈性。

5.剝落型指甲

天生甲面較軟薄、敏弱，或後天受到不當的美甲造型、卸甲程序、及其他外在傷害所影響，引起甲面變薄、敏弱、並產生剝落狀態。

建議可挑選的保養產品類型：針對敏弱且易剝落的指甲設計的特殊保養配方，例如含維他命Ｅ，夏威夷核果油、蘆薈精華等成分，幫助舒緩刺激與敏弱，提供指甲及表皮的滋潤及防護。

6.軟薄型指甲

天生甲面較柔軟、薄弱，且非常容易分叉、剝落。

建議可挑選的保養產品類型：挑選添加高含量鈣質，能補足指甲所需之養分，強化並保護軟薄指甲。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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