IU《德魯納酒店》「胎毛瀏海」減齡又顯小臉　韓妞都超愛剪

IU在新劇《德魯納酒店》中，一改平時可愛甜美的風格，首次嘗試冷艷禦姐風，不僅造型華麗多變，在髮型上也超吸睛，今天就要看看出鏡率超高的這款「胎毛瀏海」！

IU在《德魯納酒店》2集之間就換了17個造型，髮型上也有著精緻的變化～所謂「胎毛瀏海」，就是在髪際線邊的毛髮，修出自然碎髮的感覺，減齡顯年輕。

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IU劇中的胎毛瀏海，將額頭邊界的細碎髮絲，捲成有層次的S型弧度，在視覺上能令臉型飽滿又有型，比空氣瀏海修飾臉型，比八字瀏海輕薄，使臉型和五官看上去更加精緻。

不管是中分、三七分、四六分，只要任選一個分界點，就可以打造這款瀏海！

看滿月社長的造型就知道，八字空氣瀏海可以完美搭配長直髮、長捲髮、馬尾等，可甜可冷，超級適合不喜歡太多瀏海，又有修飾臉型需求的人。

適合剪胎毛瀏海的臉型：

額頭寬大方正

特別適合髮際線高、長型臉或額頭又大又圓的臉型，能夠修飾臉型，幫助臉看起來更顯小，整個人看起來時髦度也增加。

額頭短、額角往上呈M型

這種臉型也超適合胎毛瀏海，在M字凹進去的地方剪一點點胎毛，完美修飾髮際線。

看韓國胎毛瀏海怎麼剪！

강남역미용실 차홍룸 신논현점 실장 김경환 빌드펌 허그펌（@hwan1059）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 下午 8:50 張貼

怎麼整理胎毛瀏海看下方影片教學！

청담동미용실 차홍아르더 본점 실장 장수연（@suyeon_33）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 13 日 上午 3:35 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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