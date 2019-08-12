周揚青這樣穿收服羅志祥的心！最愛5樣單品打造「酷甜系女人味」

羅志祥小豬和交往 8 年的女友周揚青感情穩定，7 月羅志祥迎來 40 歲生日，小豬首度公開兩人的世紀同框照，讓粉絲全嗨了，紛紛跪求他們原地結婚啊！

其實面對外界很在意周揚青整型的事，小豬也曾大方護愛，透露在和女友剛認識時，其實她還沒整形：「大家會以為我看她整完才跟她在一起」，也就是說他喜歡的不是周的外表而是性格，完全是真愛無誤！周揚青不僅擁有大眼、挺鼻、身材凹凸有致，擅長街頭混搭風格的她時尚品味更是不少人模仿的對象，甜美又帥氣的 LOOK 可以說是男女通殺，難怪小豬愛定她！只要掌握這幾樣單品，妳也可以變成和她一樣酷酷又可愛的女人喔♥

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G R Λ C E C H O W T W（@gracechowtw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 29 日 上午 7:04 張貼

周揚青是知名的網紅，頗具商業頭腦的她擁有自己的服裝品牌 「Grace Chow」，她也經常穿搭自己品牌的服裝出門，像她身上這套長版條紋襯衫，搭配短褲製造下半身失蹤的笑果，整個人散發小性感，看起來又很帥！

周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 7 日 上午 5:43 張貼

因為顏值高，身材又好，目前她在 IG 粉絲多達 140 萬，經常會放上日常穿搭和粉絲分享，多為帶有潮流感的街頭風格，以下我們就整理出五項她最愛用的服飾單品！

1.周揚青常用配件－漁夫帽、報童帽



周揚青很喜歡使用各種帽子為穿搭加分，除了最普遍的棒球帽之外，「漁夫帽」和「報童帽」是她愛用的帽款。

「漁夫帽」帶點休閒感，很適合搭配強烈的街頭風造型，有柔化整個人氣質的作用，再配上復古的大眼鏡，潮味十足。

漁夫帽線條柔和，少了棒球帽的男性化，就算搭配以街頭系服裝也不會過於陽剛，最棒的地方還有－讓妳的臉變得更小！這個單品必買！！

周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 8 日 上午 6:45 張貼

周揚青也喜歡搭配硬挺低帽簷的報童帽，是街拍潮人們的新寵，搭配女人味的造型多一點帥氣感，呈現中性俏皮的男孩風。

周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 24 日 上午 2:23 張貼

你也可以像周揚青一樣一身全黑女人味小洋裝，搭配黑色報童帽，氣質中帶點叛逆搖滾。

2.周揚青常用配件－腰包

腰包是近期很流行的單品，街頭風格當然不能少了它，周揚青以 Chanel 腰包搭配漫畫圖案 T-Shirt，充滿休閒的趣味感。

周揚青對黑色情有獨鍾，穿著以腰包為視覺的重點，黑色尖頭靴讓腿看起來變得更加修長，也是在酷酷的造型中增加女人味的小技巧。

周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 26 日 上午 7:16 張貼

今年春夏很流行的西裝外套造型，加上 GUCCI 的經典腰包，正裝中多了帥氣街頭風，從小地方開始突顯自己的好品味跟穿搭技巧。

3.周揚青常用配件－老爹鞋





周揚青平常很愛穿球鞋，各種被大家搶破頭的超火鞋款她都有，像是圖中這款Balenciaga Triple S老爹鞋就是她的心頭好。

#nojoke 系列

周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 7 日 上午 6:50 張貼

周揚青腳上這雙 Yeezy 350 V2 「Static」 被稱為「滿天星」 的全反光版本，全世界只有賣 5000 雙，超難搶！但是像周揚青這樣隨便搭丹寧褲就好好看啊～～～

周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 4 日 上午 5:41 張貼

這款 COMME des GARÇONS x Nike Shox Total 球鞋的奢華度讓它成為華人圈的潮人國民鞋，簡單搭配素面上衣就潮爆啦！

球鞋迷們一定都知道，這雙全球限量 500 雙的 Chanel、Adidas、Pharrell Williams 三方聯名球鞋，發行後被炒至天價，周揚青竟然也有一雙，羨慕死了！

4.周揚青常穿單品－oversizeT恤

周揚青有很多 oversize 的帽 T 跟 T-shirt，不管是塗鴉或是字母都很好看。

oversize 的帽 T 能讓骨架看起來變的更小，女孩感都加分了！

白色棒球帽、oversize 毛絨上衣再以白襪、球鞋穿出潮味。

黑色緊身褲搭配 oversize 的男友風衛衣是周揚青常用的穿搭公式，寬大的版型給人一種笨拙可愛的感覺。

5.周揚青常穿單品－尖頭平底鞋／高跟鞋

周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 16 日 下午 10:43 張貼

如果你也是喜歡黑色的酷甜系女孩，不妨參考一下周揚青很愛的這種混搭方式，她通常會上身穿上簡單的T恤丹寧褲，鞋款除了球鞋以外，就是搭配濃濃女人味的尖頭平底涼鞋，或者是尖頭高跟鞋款式，讓街頭感的 MAN 味不至於太重。

周揚青很喜歡穿上尖頭的高跟鞋和平底鞋，經常曬出不同的鞋款，無論是搭配街頭風丹寧褲造型或是女人味小洋裝都非常適合。

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@GRACECHOWWWWW

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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