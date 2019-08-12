忘記帶錄音帶出門！16歲健身操教練30分鐘創作　發明市值156億「zumba」

▲「ZUMBA」創辦人Beto Perez（圖／翻攝自Facebook／Beto Perez）

實習記者施怡妏／綜合報導

Zumba起原於哥倫比亞，是一種融合各種舞蹈可以鍛鍊心肺的運動，搭配上熱情活潑的拉丁樂，好玩又過癮。創辦人貝托（Beto Perez）年僅16歲在哥倫比亞教授健美操，老闆規定他只能使用美國流行音樂教課，有一次把錄音帶放在家中忘記帶出門，只好使用車上的拉丁音樂上課，沒想到竟發明出「Zumba」。

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根據《BBC》報導，為了能順利上課，貝托不得不使用車內拉丁音樂的錄音帶，裡面收錄了騷莎與美倫格（源於多米尼加）曲調，並在30分鐘內即興創作出一段舞蹈結合音樂。這樣的課程立刻受到學生的喜愛，貝托開心表示，每一堂課都有越來越多人參與，學生們也比以往跳得更開心，讓他下定決心以後都要用拉丁音樂上課。

從那時候開始，貝托全心投入他獨創的拉丁樂舞蹈風格，拓展出「Zumba Fitness」。如今Zumba以成為家喻戶曉的運動，每周有186個國家的1500萬人參加Zumba的運動課程。

目前Zumba至少市價5億美元（約台幣156億），貝托個人財產估計為3000萬美元，很難想像年幼的他過著貧窮的生活。

▲學員們開心沉浸在zumba的世界裡。（圖／翻攝自Facebook／Beto Perez）

貝托出生於單親家庭，14歲就開始工作幫助媽媽，可惜的是，一年後媽媽獨自搬到美國卻被流彈擊中後又移民了，貝托便自立自強，一切都生活要靠自己。他做了許多工作，包括包裝雜貨、建築工、販賣冰淇淋和咖啡廳打工，但他內心愛的還是音樂及舞蹈。

隨著貝托的課程越來越受歡迎，他搬到哥倫比亞首都波哥大，並在接下來的13年中持續學習，增加了很多死忠粉絲學生，甚至被流行歌星夏奇拉僱用，為她的歌曲編舞。Zumba這個名詞還不存在。

貝托的舞蹈課程在哥倫比亞取得成功，但他內心有著「美國夢」。1999年，他移居到邁阿密開始他的新生活。他表示，「一開始在美國生活並不容易，因為他的英文不夠流利，身上也沒有帶足夠的錢。」基本上是很難獨自一人生活，在還沒有房子住之前，都是睡在公園的長椅上。

貝托的課程受到越來越多學員的喜愛，一名學舞的媽媽更介紹兒子帕爾曼（Alberto Perlman）和兒子的朋友阿吉翁（Alberto Aghion）給貝托認識。在這兩位哥倫比亞裔美國人的幫助下，三人在2001年成立了「zumba」品牌。

現今，zumba在全球擁有超過10萬名師資，其他收入來自服裝銷售、音樂彙編甚至還有電腦遊戲，讓學員透過遊戲可以練習zumba的動作。貝托表示，「目前公司正在持續擴張，在韓國和印度尼西亞等國迅速發展，全球運動比以往都更加強大。」