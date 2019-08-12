劉嘉玲背寶格麗水桶包視覺減齡！　俏麗設計還有LV

▲劉嘉玲日前在加拿大旅行，背寶格麗新款水桶包出遊。（圖／翻攝carinalau1208 IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

53歲的劉嘉玲近年來認真當網紅經營IG，經常分享旅遊照，近期她到加拿大旅行，壯闊美景當前，讓她美照拍不停，她雖然一身休閒，但行頭不簡單，腕上戴百萬元的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus錶，還有寶格麗（BVLGARI）秋冬新款Serpenti Forever黑色小牛皮水桶包伴遊，為整體造型添俏麗感。

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▲美景當前，劉嘉玲拍了不少美照。

劉嘉玲背的寶格麗Serpenti Forever黑色小牛皮水桶包，內襯狂放碧璽色Nappa皮革玩撞色，而招牌蛇頭扣環裝飾垂墜鍍淡金色銅質拉繩流蘇鍊條，讓貴氣包款更顯活潑；同系列另有深色翠玉色金屬水蛇皮、黑金色蟒蛇皮、淨白瑪瑙色和深色翠玉色蟒蛇皮、黑白亮銀星光蟒蛇皮等款式水桶包供選擇。

▲劉嘉玲背的寶格麗Serpenti Forever黑色小牛皮水桶包小尺寸款（左）81,900元 ，黑白亮銀星光蟒蛇皮水桶包146,500元。（圖／寶格麗提供）

掀起近年來水桶包風潮的重要推手，第一聯想是創立於2012年的紐約品牌Mansur Gavriel，簡約優雅的設計、義大利製的品質、接地氣的價格，曾被封為「秒殺水桶包」；而LV（Louis Vuitton，路易威登）水桶包由來甚早，1932年Gaston-Louis Vuitton為方便攜帶香檳打造出此經典輪廓，近期以Epi皮革打造，點綴色彩鮮艷的皮革飾邊，肩帶可調整長度作為肩背或斜背。

▲LV NEONOE水桶袋（左）75,000元，掀起水桶包風潮的Mansur Gavriel迷你款水桶包 16,300元。（圖／翻攝LV、Mansur Gavriel官網）