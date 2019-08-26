網美必學3種IG擺拍技巧！物品散落法、同色系構圖質感爆棚

▲IG擺拍技巧大公開，粉絲讚數馬上提升。（圖／翻攝自unsplash、產品官網以下同）

編輯／Ann

隨著拍美照風氣日益興盛，IG版面是否好看，物品的擺拍方式就成為了一大重點。別以為只有露臉照片能獲得讚數，不妨學會以下3招物件攝影法，質感馬上爆棚！

# 同色系單品

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▲同色系物品更顯畫面和諧。

在擺拍物件時，除了角度的掌握之外，物品的色系拿捏很重要，可以選擇差不多顏色或是同一色系的單品放在一起，擺在白色背景前，就會有較好的視覺效果。當然為了避免色彩過度單調，可放置些許乾燥花或是提色小物，都是很好的方法。

# 物品散落法

▲不經意散落超自然，PS美美妍電眼修修眼霜適合擺拍。

現在越來越多人都喜歡自然的拍照方式，所以不經意的拍照，反而會吸引大家的目光。物品散落法就是其中一招，只要運用大家都有的帆布袋，將包內的物品一一擺出，呈現好像隨意掉出的方式，不僅可愛也會增加照片的趣味度。另外，這邊建議拍照視角由上往下，更有美照既視感。

# 單一物品放中央

▲物品放置正中央最簡易。

雖然拍照方式五花八門，不過最不退流行的就是把物品放在背景中央。記得背景務必乾淨或是純白，會更突顯物件的清晰度。另外，可以用手拿、捧著的方式襯托物品，鏡頭平視前方，一定能拍出不錯的美照。

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