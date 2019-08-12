藍瓶咖啡「京都二號店」風情爆表　開到8月底快去踩點！

▲藍瓶咖啡京都二號店。（圖／翻攝Blue Bottle Coffee Japan官方粉絲頁、Blue Bottle Coffee官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去年初藍瓶咖啡正式進駐京都，選定風雅幽靜的南禪寺區域，從開幕到現在變成熱門景點，許多去京都遊玩的民眾都會到該點打卡，而因應京都的夏季，藍瓶咖啡也在另一處開設2個月的限定快閃店，還推出日本僅2店在販售的限定商品，古風的建築讓遊客體會不一樣的京都藍瓶。

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二號快閃店開設的地址，位於中京區百年老店「辻森自行車商會」的一角，比起清幽古意的南禪寺，在辻森自行車商會的店鋪更帶點明治時期的懷舊風格，感覺也更貼近庶民生活的角落，小巧簡單的門面，木頭結合塑膠的裝潢設計，也呈現藍瓶咖啡簡樸卻帶點時髦的特色。

「辻森自行車商會」在明治時代後期創業，是許多人騎車實在中途休息、整裝待發的場所，在休息時來上一杯冰咖啡，感受生活的確幸後再次出發，幸福的意象也相當適合現代咖啡館的概念，讓這間快閃二號店背後象徵的意義更加美好。

京都的夏日火傘高張，藍瓶咖啡快閃店也僅提供冷飲，包括紐奧良冰咖啡、冷萃咖啡、漂浮冰咖啡，以及現在很流行的檸檬蘇打，此外，販售周邊商品的服務當然也有，包括咖啡豆跟咖啡杯之外，還有限定的「藍瓶咖啡琺瑯徽章」，僅在京都二號店與東京代官山概念店販售，去打卡時也順便收藏吧！

藍瓶咖啡京都二號店地址在中京區東洞院六角上三文字町226-1，從7月初快閃至8／31，營業時間從上午10點到晚上7點，每週三是公休日，可別白跑啊。