百億身家網紅凱莉傑納慶22歲生日　樂收土豪風嘴唇鑽石項鍊

▲凱莉傑納在義大利包豪華遊艇辦22歲生日派對。（圖／翻攝kyliejenner IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

美國實境節目女星「豐臀金」金卡達夏同母異父么妹凱莉傑納（Kylie Jenner），上個周末在義大利慶祝22歲生日，大手筆砸千萬元包豪華遊艇開慶生派對，孩子的爸崔維斯史考特（Travis Scott）更獻上向珠寶品牌Eliantte訂製的嘴唇形狀鑽石項鍊，外界估計價值逾1500萬元。



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▲凱莉傑納開心戴上未婚夫向珠寶品牌Eliantte訂製的嘴唇形狀鑽石項鍊，外界估計價值逾1500萬元。

Eliantte珠寶以豪奢風格著稱，無敵閃亮的設計深受嘻哈人士喜愛，崔維斯史考特以凱莉傑納自創的同名彩妝品牌「Kylie Cosmetics」的嘴唇Logo發想，向Eliantte訂製鑲嵌白鑽與粉紅鑽的嘴唇項鍊，逗得凱莉超開心，立刻戴上自拍。

▲以凱莉傑納自創彩妝品牌Logo設計的嘴唇項鍊，鑲滿白鑽與粉紅鑽。（圖／翻攝Eliantte IG）

凱莉傑納很有本錢炫耀，她靠社群影響力推出同名彩妝品牌「Kylie Cosmetics」，年紀輕輕身家已超過300億元台幣，21歲就被財經雜誌《富比士》選為史上最年輕的白手起家億萬富豪，超越臉書創辦人薩克柏於2008年創下的23歲紀錄。

▲生日派對少不了氣球，凱莉傑納拎的亮黃色愛馬仕鱷魚皮柏金包也很搶鏡。

因此她買精品毫不手軟，對於1歲寶貝女兒思朵蜜（Stormi）也是極盡寵愛，從服裝到嬰兒車全是一線品牌。時尚圈正耳語凱莉傑納訂了一件裝在精品百貨Saks Fifth Avenue袋子裡的華麗禮服，可能即將舉辦婚禮，但婚禮還沒辦，她先在義大利舉行22歲生日派對，花朵布置出數字，並點綴許多黃色氣球，加上美食饗宴，再度讓大眾見識她的氣派作風。

▲未婚夫崔維斯史考特與女兒思朵蜜是凱莉傑納摯愛的家人。