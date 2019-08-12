「T恤之亂」紀梵希中槍　易祥千璽迅速解約美妝代言並刪微博發文

▲紀梵希也捲進「T恤之亂」，TFBOYS成員易祥千璽迅速切割。（圖／翻攝farfetch、易祥千璽工作室微博）



記者張妤瑄／台北報導

「T恤之亂」再添一起，繼VERSACE（凡賽斯）、COACH之後，最新捲進暴風圈的是法國精品紀梵希（GIVENCHY），今早（8／12）被挖出旗下一件閃電圖案的上衣，在背後也有「城市」對應「國家」字樣，對比於「北京－中國」、「成都－中國」的字樣，「台北－台灣」、「香港－香港」、「澳門－澳門」的設計，又讓大陸網友憤怒值破表。

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▲紀梵希的設計挺台灣，引發大陸網友不滿。（圖／翻攝farfetch）



18歲的易祥千璽去年（2018）10月接下紀梵希美妝代言，今代言品牌捲進暴風中心後，上微博熱搜不過一小時，他就迅速切割，中午12點32分由工作室代表發出聲明，表示「極度憤慨，並已第一時間向紀梵希（美妝）發出正式解約通知」，未等品牌正式做出反應，團隊也已將過往相關微博全數刪除，讓大陸網友拍手叫好。

▲易祥千璽年僅18歲，但事發第一時間就已做出切割動作。（圖／翻攝易祥千璽工作室微博）



實際上，GIVENCHY在美妝官網上早就把台灣標註為「台灣省」，與港、澳並列為中國範疇，易祥千璽這一步更讓陸網友們認為他「政治立場鮮明，有魄力」、「幹得漂亮」等。

▲易祥千璽代言紀梵希美妝，但時尚捲進「辱華」風暴後，他也迅速閃退代言。（圖／翻攝易祥千璽工作室微博）



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政治議題敏感，香港反送中情緒升高、台灣2020總統大選，兩岸三地政治問題較以往更加敏感，自從VERSACE率先被抓包後，時尚圈風聲鶴唳，COACH、GIVENCHY在今天相繼被抓包有支持港獨、台獨傾向，讓大陸微博網友極為憤怒，甚至讓代言人易祥千璽、劉雯、楊冪為了明哲保身，紛紛主動解除合約，切割後閃退暴風圈。