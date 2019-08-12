瓜地馬拉總統大選　保守派吉昂馬岱大勝

▲前進黨總統候選人吉昂馬岱宣布勝選。（圖／取自路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

瓜地馬拉於當地11日舉行總統決選，前進黨（Vamos party）候選人吉昂馬岱（Alejandro Giammattei）以55萬票的差距勝出，中間偏左派的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）則飲恨敗選。

請繼續往下閱讀...

位於中美洲的瓜地馬拉於當地11日進行總統大選第2輪決選，有800多萬人前往投票，吉昂馬岱贏得近6成選票，代表「團結希望黨」（Unity of Hope）的托瑞斯則拿下4成。

63歲的吉昂馬岱過去3次角逐總統大位都未能戰勝，這次終於成功，他在瓜地馬拉市(Guatemala City)的記者會上告訴歡呼的支持群眾，「能成為這個國家的總統，是莫大的榮譽，我如此熱愛這個國家」、「我們將重建瓜地馬拉，我的感激之情無法言喻。」並在一次感言中提到這是他「等待服務我國的十二年。」

雖已順利選上，但調查網站「Nomada」曾以「衝動、專橫、無法控制、反覆無常、具有報復心態」等負面形容詞描述吉昂馬岱，格拉亞斯-塔格也曾表示，吉昂馬岱「將面臨一個（與移民協議有關）的雙輸局面」。

美國和瓜地馬拉最近簽署頗具爭議性的移民協議，根據此協議，美方將把瓜國列為「安全第三國」（safe third country），這表示美國可以拒絕先經過瓜國而未在當地尋求庇護的移民。