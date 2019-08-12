16歲少年遭3條比特犬圍攻咬死　主人護航：牠們盡責看家沒有錯

▲德州近來傳出比特犬咬死人事件。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國近來發生比特犬咬死人的不幸案件，德州一名16歲少年上周六（10日）在一處民宅的後院，慘遭3條比特犬圍攻咬成重傷。由於三犬十分凶狠，就連趕到現場救人的警察也被咬傷，警方最後只好開槍當場擊中其中一條犬，少年送醫後則不治身亡。

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這起事件發生達拉斯歐文市(Irving)，16歲少年卡布雷拉(Nelson Cabrera)10日凌晨4時45分在一處設有圍欄的民宅後院，慘遭3犬襲擊而被奪去性命。警方到達現場發現，受害少年並沒有住在那裡，他們在救人時也慘遭惡犬咬傷，為了保住性命只好對狗開槍，造成其中一條犬因重傷後來被安樂死，另外2條犬則暫時被安置在動物收養中心。

受害少年送醫後被宣告身亡，其中一名被比特犬咬傷的警察也到醫院接受治療，幸好傷勢沒有大礙目前已經出院。屋主洛倫佐(Guillermo Lorenzo)表示，16歲少年並沒有住在那裡，懷疑有可能是擅自闖入，並且為所養的比特犬護航，「牠們只是盡責保護家園，並沒有錯。」警方目前仍在調查少年出現在案發現場的原因。