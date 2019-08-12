Off-White、Chloé入列！盤點近期5款必收藏的「精品包」，不知道怎麼挑就看這

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@off____white、Off-White官網、Chloé官網、BALENCIAGA官網、LV官網、Marc Jacobs官網、品牌提供

精品包對於女生來說，是人生中一定要入手的單品，然而，各大品牌推陳出新的速度非常快，幾乎每季都會出現秒殺款，所以選擇的款式或品牌就顯得格外重要。其中，近期最熱賣、最具話題性的絕對非BALENCIAGA（巴黎世家）、Off-White莫屬，而下方就幫各位統整5款近期必收藏的精品包，一起來看看吧！

1.BALENCIAGA手機包

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此包款一開始出現於2017秋冬系列上，並由創意總監Demna Gvasalia以BALENCIAGA的購物袋為靈感打造，不過，當時推出的大小就跟購物袋一樣大，所以BALENCIAGA便於2019秋冬帶來迷你尺寸的手機包，售價為台幣28,700元。

2.Off-White Jitney

由LV（Louis Vuitton）創意總監Virgil Abloh設計的Jitney，被時尚平台Lyst評選為2019年Q2最受歡迎的包款，其設計以Off-White經典的標語呈現，而該包款的特色為「TURN TO OPEN」開啟提醒標誌以及可以旋轉的箭頭，售價為台幣36,500元。

3.Chloé C Mini Bag

因設計簡單、容易搭配，並且能夠收納女生大部分的物品，所以Chloé C Mini Bag迅速成為近期女生最愛的包款之一，另外，其正面的金色「C」字Logo不但搶眼，也能提高品牌辨識度，售價為台幣44,400元。

4.Marc Jacobs Snapshot

小巧可愛的Marc Jacobs Snapshot相機包，一直都是年輕女生關注的焦點，然而，這次推薦的配色為全黑款，其材質採用黑色皮革搭配陶瓷Logo，既低調又百搭，售價為台幣15,900元，絕對是能輕鬆入手的包款。

5.LV Boite Chapeau Souple

此款Boite Chapeau Souple時尚手袋，其材質採用柔軟的Monogram帆布，而正面則印有LV經典圖案，並且該包款除了手拿以外，還可以肩背與斜背，是一款相當實用的手袋，售價為台幣88,500元。

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