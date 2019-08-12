富豪坐擁2小島4豪宅！總資產近6億美元　受害者擬本周提告索賠

▲ 艾普斯坦在小聖詹姆斯島（Little St. James）的房產。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前被控仲介賣淫關在獄中，隨著10日死訊傳出，相關刑事案件就此告終。但民事訴訟並不會因此停止，根據多名律師的說法，最快14日就會有受害女性針對艾普斯坦的資產提出告訴。

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路透社報導，艾普斯坦名下總資產約為5.59億美元，包括2座私人島嶼及4套房產。其中，位在紐約曼哈頓上東區（Upper East Side）的房產估達7700萬美元。

▲ 艾普斯坦生前所住的豪宅。（圖／達志影像／美聯社）

目前洛杉磯律師麗莎布魯姆（Lisa Bloom）及紐約律師卡普蘭（Roberta Kaplan）都已計畫協助客戶提告。卡普蘭提到，她傾向在14日提交相關文件，因為那天是紐約州兒童受害法（Child Victims Act）生效日。該法允許童年遭性侵、現已成年的受害者在一年的時間內對加害者提出告訴，無論案發距今多久。

根據起訴書，卡普蘭的客戶在2002年就與艾普斯坦發生性關係，且每次與對方見面後，就會拿到數百美元不等的現金。卡普蘭補充說，當年客戶的年紀只有14歲。

▲ 多名抗議人士上月7日在聯邦法院外舉著艾普斯坦的照片，以示不滿。（圖／CFP）

只不過，艾普斯坦生前是否立下遺囑仍有待釐清，目前多名刑事律師均未對此給出回應。卡普蘭表示，現階段仍不清楚艾普斯坦生前是否採取行動保護他名下的資產，財務狀況尚需做進一步確認。布魯姆提到，一旦房產開始有變現的動作出現，她將會向法院提出相關申請。

報導指出，若要打贏民事訴訟，受害者必須提出大量證據。但卡普蘭也坦言，逐年漸趨模糊的記憶等因素可能讓受害女性難以勝出，即便打贏官司，獲賠金額多寡仍是未知數。

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▼ 艾普斯坦生前被關押在紐約曼哈頓大都會看守所（Metropolitan Correctional Center）。（圖／路透）