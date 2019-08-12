一年搭機250天！男變神級VIP...飛行「逾3370萬公里」繞地球844圈

Throwback to that time when I hit 10 Million Miles and @united named a 747 after me! Now I'm at 17 Million, do you think I'll make it to 20?

Tom Stuker（@ua1flyer）分享的貼文 於 PDT 2016 年 10月 月 1 日 上午 8:43 張貼

實習記者賴韻如／綜合報導

不少人因為工作，需要常常搭乘飛機，但竟然有人能搭到變成「VVVIP」！來自美國65歲的史塔克（Tom Stuker）因為工作的關係，每年都要在美國各地、歐洲、亞洲等地不停往返，甚至有一年曾經250天都在飛機上，成為人人以為只有在電影中才會看到的「空中飛人」。

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據《每日郵報》報導，史塔克是一位汽車銷售公司的聯合創辦人，常常需要飛往各地談生意。從1983年起，史塔克就成為了美國聯合航空的會員，截止到今年7月份，史塔克在該航空飛機上已經飛了將近2100萬英里（約3379萬公里）的里程，累計起來可以繞地球赤道844圈，創下飛行里程的世界紀錄。

Heading off on one of my last flights of the iconic #boeing747 I’ve spent a lot of time on this plane and will miss it dearly. #ua747farewell

Tom Stuker（@ua1flyer）分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 16 日 下午 12:27 張貼

Can’t wait for this mai tai fish bowl!! #Boeing747 #ua747farewell #ua747 #avgeek

Tom Stuker（@ua1flyer）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 7 日 上午 10:56 張貼

史塔克今年65歲了，已經處於半退休的狀態，但他現在搭飛機的次數卻比退休前還要多，他表示漏，「我喜歡飛翔，不僅僅是為了工作、為了到達目的地，而是享受坐飛機的過程，就像有些人很喜歡打高爾夫球，一周要打5次的感覺一樣。」史坦克的飛行里程也成為美聯航空的「VVVIP」，他不僅不用像其他乘客一樣排隊等待安檢及登機，且在搭機前更有專人專車接送。

Really right connection tonight in SFO. @united made sure @jdivenere and I didn’t miss the London flight with their Mercedes gate to gate service. Thanks! #globalservices #unitedairlines #frequentflyer

Tom Stuker（@ua1flyer）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 11 日 下午 7:28 張貼

史塔克是目前美聯航空「首位」達到2100萬英里里程的旅客，該航班也因此專門以史塔克的名字命名了一架波音777飛機。史坦克的搭機次數雖然讓許多人相當羨慕，但也吸引了不少網友批評，認為這個行為非常不環保，只是在增加全球暖化。

對此，史坦克則回應，「我並不會增加飛機的里程數，因為不管我在不在飛機上，飛機都會飛。」他也淡定表示，以他的財力，其實早就能擁有一架私人飛機，但是他仍然選擇搭乘美聯航空，享受和其他乘客一起搭乘飛機的樂趣。