澳男遊峇里島喝太多！肉身衝撞汽車+「飛踢」機車....害無辜騎士噴飛

當機車騎士快速行駛時,卡爾突然飛身一腳踹飛他。

知名景點峇里島(Bali)日前有遊客卡爾(Nicholas Carr)在10天旅程的第一天,疑似喝太多伏特加,竟然半裸上身在馬路上逆向狂奔,不僅一腳踢飛正要去上班的機車騎士維爾溫(Wayan Wirawan),更以肉身衝撞一輛行駛中的轎車,誇張行徑立刻被警方逮捕到案。

根據7 News報導,來自澳洲的卡爾現年26歲,當時被人發現在知名的日落大道上逆向狂奔,穿梭於車流之中,接著他直接飛踢騎車迎面而來的維爾溫,導致騎士摔落地面,機車損傷。更驚人的是,不怕死的他,竟然還飛撲上一台轎車的引擎蓋上,隨後又非法入侵一名當地人的住宅。

據悉,當時卡爾從窗戶跳進住宅以後,驚動了房間內的普達爾出門查看,沒想到卡爾突然向他靠近,用手勒住脖子,隨即後跑進房間內反鎖。普達爾回憶道,「我跌倒後,我手臂受傷了,我鼻子也在流血。他闖入房子時身上還流著血,我房間裡面還有一堆血。」

The Adelaide tradie accused over a violent rampage in Bali has told 7NEWS he was so drunk he can't remember a thing. In an exclusive interview from his jail cell, 26-year-old Nicholas Carr has promised to compensate his victims. https://t.co/6tE4Hl6F7E @elisebaker9 #7NEWS pic.twitter.com/DlaLyX68E8

當時警方第一時間將卡爾逮捕到案,卡爾則可能因為自己的誇張行徑,面臨2年又8個月的刑期。不過,對於自己犯下的犯罪行為,卡爾表示,「我真的不記得大部分的事了......我出門前,在飯店內喝了不少伏特加,還喝了一些雞尾酒,接著又喝更多的伏特加」。他說,「我喝醉了,然後覺得昏昏欲睡,但我以前從沒做過這些事」。

至於遭踢飛的騎士維爾溫,只受到一些輕傷,但他生氣地表示,「我正在上班的途中,突然一名外國男子踢我,我非常震驚,我不懂為甚麼他要這麼做。我受了一些傷,而且今天也無法上班,機車也壞了,我希望他可以賠償我修理費」。

對於卡爾的瘋狂行為,許多網友紛紛怒嗆他,「忘了,只要他被判入獄,就會記起這一切了」、「我之前也跟一些重度飲酒者一起工作,但沒有人會相信『不記得』,相反地,他們認為人們可能記得,但不好意思承認自己的不良行為」、「不會喝就喝啤酒」、「澳洲之恥」、「第一天變成最後一天了」

此外,其他網友也好奇他的酒伴們的去向,為何沒有陪在他身邊,有人猜測可能是「你酒伴也管不著你」,還有人認為「酒伴應該自己也喝醉了」。

JUST IN: Aussie Nicholas Carr who’s accused of Bali rampage says he drank more than 10 bottles of vodka plus cocktails. Last thing he remembers is crashing stolen scooter, before allegedly assaulting motorists, ambushing local in his own home & smashing shop windows pic.twitter.com/PwCRMkTVWC