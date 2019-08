荒淫富商女密友招募＋養成性奴　傳與FBI合作…曝光英皇室性醜聞

Embed from Getty Images

▲艾普斯坦與麥斯威爾是前情人兼親密好友。

記者吳美依/綜合外電報導

英國名媛麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)被指控協助前男友艾普斯坦的性交易仲介,招募未成年女孩並培養成「性奴」,為地位崇高的男人提供性服務。據悉,她徹底否認有任何不當行為,但是將要配合FBI的調查,如此一來,有可能讓好友安德魯王子(Prince Andrew)的性醜聞也跟著全面曝光。

Prince Andrew with a known trafficked minor Victoria Roberts and smiling in the background, Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein’s business partner and child procurer and ‘trainer’. Daughter of media Nigel Robert Maxwell. pic.twitter.com/9mvTfQTnZy

▲英國安德魯王子(左)、自稱淪為性奴的女子裘福利(中)及麥斯威爾。

根據最新公布的法庭資料,現年36歲的受害者裘福利(Virginia Giuffre)指出,麥斯威爾邀請未成年少女為各國富商名流按摩,後來卻變樣成為性服務,對象包括政客、金融經理、外國總理、知名首相,「有太多人了,對我來說太難把每個人都記住。」她被培養成「性奴隸」,還「出租」給安德魯王子,在麥斯威爾家中、艾普斯坦的加勒比海小島等地,發生過好幾次性關係。

麥斯威爾對此一概否認,也尚未被起訴任何罪名,但是聽見這些指控時,卻一臉錯愕沮喪,不小心撞到桌子。她說,「這個可怕的故事已經公諸於世,而且會被一再流傳,但我知道,這些百分之百是錯誤的。」辯護律師也表示,「毫無證據支持這個奇異又荒謬的說法。」

▲麥斯威爾被指控涉嫌仲介性交易。

麥斯威爾11日表示,願意與警方及FBI合作,針對安德魯王子進行調查。《每日郵報》指出,這將會帶來戲劇性的轉折,同時對英國皇室形象帶來巨大破壞。

研究此案的紐約市立大學社會學助理教授沃斯丘(Thomas Volscho)指出,麥斯威爾與艾普斯坦關係太過密切,已經成為檢方頭號目標,「他們想要抓某個人來負責,她身上將會有很巨大的壓力。我想,她應該已經被嚇呆了。」

▲ 麥斯威爾是英國已故媒體大亨的女兒。

綜合外媒報導,麥斯威爾是英國媒體巨頭羅伯特麥斯威爾(Robert Maxwell)的女兒,1990年代與艾普斯坦相戀,分手後仍然保持「最好朋友」的關係,甚至曾被艾普斯坦前任管家形容為「屋子裡的女主人」。

一名朋友表示,麥斯威爾是牛津大學的風雲人物,個性神祕驕縱,自從父親過世以後,內心崩壞表露無遺,到了美國以後更是「長出冰冷的第二層皮膚」。另一名友人認為,麥斯威爾把艾普斯坦當成爸爸的替代品,「一個有權勢的年長者,第二個羅伯麥斯威爾。」