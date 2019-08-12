濟州島吃烤肉團客「集體一氧化碳中毒」　炭烤排骨餐廳17人送醫

▲ 炭烤餐廳應保持通風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州島發生一起集體一氧化碳中毒案件，11日晚間到西歸浦市東烘洞一家炭烤排骨餐廳用餐的客人8時左右紛紛出現不適症狀，多達17人疑似中毒。救護車趕到後將病患分送到設有減壓治療儀器的西歸浦醫療院及濟州海軍基地等，所幸17人都沒有生命危險。

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當晚一組21人的團體客人到這家餐廳享用晚餐，其中僅4人沒有中毒症狀，且中毒的17人中有多達11名是小孩。綜合韓媒報導，西歸浦市政府及濟州消防安全本部等相關單位推測，這起事件是由事發餐廳業者使用的椰炭所引發的一氧化碳中毒意外，目前已針對業者展開調查。

另一方面，南韓本島忠清北道清州市2018年8月也曾發生類似案件，西原區一家烤鰻魚店的11名客人用餐中突然出現暈眩症狀，甚至有1名8歲男童在去上廁所途中昏倒在餐廳地板上。11人被送醫治療後，院方診斷為一氧化碳中毒。

調查發現，事發當時業者為開冷氣將窗門緊閉。餐廳金姓老闆也供稱，「因為下雨才把門關起來開冷氣，並不是食物有問題。」興德警察署人士表示，推測是因下雨、氣壓低，將窗戶關上又炭烤鰻魚，才會引發一氧化碳中毒，金姓業者應為沒有確實通風的問題負責。