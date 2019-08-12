富商「小本本」寫滿權貴荒淫紀錄…保命符擋不住死神　友曝：所有人鬆口氣

▲艾普斯坦握有神秘日記本作為護身符。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在獄中自殺身亡，他生前涉嫌仲介未成年少女性交易，並且將他與所有麻吉的「友誼紀錄」，詳細地寫在一本日記中，知情人士向媒體表示，這是他的保命符。就在艾普斯坦自殺前不久，法院公開了一份長達1200頁的檔案，裡面詳細描述了艾普斯坦各種荒誕的紀錄，也讓他「自殺」或「被自殺」的謠言甚囂塵上。

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根據《太陽報》與《鏡報》指出，艾普斯坦長期以來都有寫日記的習慣，裡面記錄著他與每個名人權貴的「友誼紀錄」。知情人士告訴記者，普斯坦的日記寫得非常的詳細，可以說是到了一絲不苟的地步，以防將來可以需要用到，「甚至還有一個前國會議員直說，艾普斯坦死了會有很多人鬆口氣，但其實這還沒有結束，這些人最好繼續屏息以待。」

▲艾普斯坦在紐約曼哈頓大都會看守所自殺。（圖／路透）

曼哈頓法院在8月9日公布一份長達1200頁的報告，包含前新墨西哥州州長、前美國駐聯合國大使李察遜（Bill Richardson）、避險基金富豪杜賓（Glenn Dubin）與英國安德魯王子（Prince Andrew）都被點名。根據一度淪為性奴的女子裘福利（Virginia Giuffre）證詞指出，還有許多「國際知名政要」牽連其中。

#royal Aug 11, 2019 - Queen Elizabeth II accompanied by Prince Andrew, The Duke of York and Prince Charles, The Prince of Wales with Camilla; attends a service at Crathie Kirk Church in Aberdeenshire pic.twitter.com/5NPHutLHX0

白金漢宮則極力否認關於安德魯王子的指控，發言人指出「所有關於未成年犯罪行為的說法都是不真實的」，並強調安德魯王子與裘福利沒有任何形式的接觸，甚至沒有發生過任何性關係。目前安德魯王子與夫人皆搬往巴爾莫勒爾城堡（Balmoral）「避難」，女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）也在12日與安德魯王子共同搭車穿過城堡莊園，顯示出對二兒子的支持。

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