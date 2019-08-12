遭警察關壁櫥4天！52歲男子「沒東西吃、不能上廁所」...獲15億賠償





▲陪審團裁定，警局要賠償布萊克15億。（圖／翻攝自Black Reparations!!推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國52歲男子布萊克（Arnold Black），2012年4月開車出門時遇上臨檢，警方因為懷疑他偷藏毒品，竟然直接出拳痛毆他一頓，還把他帶回警局，關進壁櫥內，整整4天不提供他任何食物吃，也不讓他上廁所。不甘心自己遭受這樣待遇，布萊克事後向警方提起訴訟，直到最近，終於在陪審團的裁定下，獲得了5000萬美元（ 約新台幣15億6000萬元）的賠償。

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根據《海峽時報》（The Straits Times）報導，居住在俄亥俄州（ Ohio）克里夫蘭（Cleveland）的布萊克，7年前開車外出時遇上臨檢，當時負責臨檢的員警希柯斯（Randy Hicks）懷疑布萊克車內藏了大量的古柯鹼，因此將他的車子攔下來，從頭到尾搜了一遍。

雖然翻遍整車都沒有找到任何一包毒品，但希柯斯堅持布萊克在車內有藏毒，還讓其他員警架住他，自己再狠狠毆打了他的頭部及臉部，接著便將他強押到警局，關入一個專門用來儲藏東西的小壁櫥內。

布萊克在壁櫥內一關就是整整4天，期間他除了一盒牛奶外，沒有吃到或喝到任何東西。更慘的是，因為壁櫥內沒有廁所，布萊克就這樣連大小便的權力都被剝奪了，讓他痛苦不已。





▲布萊克遭到警方帶回，將他囚禁在壁櫥裡4天。（圖／翻攝Flickr／CC2.0 Chris Potter）

被釋放後，受到不公平待遇的布萊克憤而控告東克里夫蘭警局及市政府，希柯斯在出庭時坦言，警局內部確實存在「暴力文化」，員警們會透過對嫌疑犯施暴，來強迫他們認罪。這番證詞讓布萊克在2016年獲得2200萬美元的賠償金（約新台幣6.9億元），希柯斯也因此辭職下台。

不過東克里夫蘭市政府並不滿意這樣的判決結果，堅稱布萊克的確有藏匿毒品，因而提出再上訴。這起訴訟案終於在近期接受陪審團裁決，由於目前並沒有任何能證明布萊克持有毒品的證據存在，因此警局最後必須賠償布萊克5000萬美元。

身為美國最貧困的城市之一，東克里夫蘭警局能不能賠償這樣一筆鉅額賠償金，恐怕都還是一大問題。