川普轉「淫富商好友」自殺陰謀論…點擊近500萬　共和黨議員：有危險

▲陰謀論指柯林頓夫婦與艾普斯坦的死有關。（圖／達志影像／美聯社／CFP）



記者張方瑀 ／編譯

美國總統川普（Donald Trump）在富商好友艾普斯坦（Jeffrey Epstein）自殺身亡後，隨即在推特分享了一段影片，片中的評論員暗示艾普斯坦會結束生命與美國前總統柯林頓（Bill Clinton）有關，這段影片目前已經吸引近500萬點閱，然而這段「陰謀論」並無任何證據支撐，且除了柯林頓夫婦以外，川普自己也是艾普斯坦的好友之一。

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▲川普轉貼陰謀論貼文。（圖／翻攝自川普推特）



CNN再次撰文痛批川普，一再散佈未經證實的陰謀論與謊言，這段由保守派評論員兼喜劇演員威廉姆斯（Terrence K. Williams）拍攝的評論，直指柯林頓與希拉蕊與艾普斯坦的死有關，並寫下「在充滿監視的狀況下自殺？沒錯，怎麼發生的？」威廉姆斯認為，艾普斯坦手中握有柯林頓夫婦的秘密資訊，然後現在艾普斯坦死了，他們自然要為此負責。而散播「陰謀論」的不只是川普，川普政府的住房與城市發展部地區行政官員巴頓（Lynne Patton）也跟著轉發類似言論。

不過，就在川普發文前一小時，佛羅里達州共和黨議員盧比歐（Marco Rubio）才警告，散佈有關艾普斯坦死亡原因的不實謠言，可能會有危險，「對於艾普斯坦如何自殺的審查是有必要的，但立刻到處亂傳陰謀言論，就說明了我們的社會為何如此容易受到外國假消息影響。」

白宮顧問康威（Kellyanne Conway）在電視訪問中替川普澄清，「總統只是想調查一切。」康威表示，9日公布長達1200頁的報告中，牽涉到非常多的高層，「我們需要足夠的透明度，當消息涉及的虛假指控時，例如俄羅斯干預選舉時，我們就需要問責制，尤其艾普斯坦在過去幾年做了很多糟糕事，我們必須要更詳細地調查。」

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX

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