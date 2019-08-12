15歲嫩妹揪12男「郵輪上尬酒」　喝茫遭逼床戰…狂徒無罪只因「船在公海」

▲郵輪上性侵案多，卻無法可管。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人對於郵輪旅行有許多憧憬，縱使踏上航程面對的是未知的大海，一行陌生的人要在同空間相處一段時間，仍可以製造許多特別的旅行回憶。然而日前就有一起案件，一名15歲的少女因為參加「皇家加勒比海航行」竟遭到性侵，全案一度停滯審判，主要是因案發當下船隻是在公海區域。

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根據英國《太陽報》報導，化名KT的15歲女孩，2015年聖誕節參加了皇家加勒比海郵輪旅行，和12名成年男子一起在郵輪上飲酒作樂，但事後卻被硬帶進去一間房間進行性侵。KT驚覺自己被性侵，於是通報船務人員，但當下卻沒有人處理，郵輪公司回應：工作人員無法依照人所描述的，就判定男子們性侵。

於是郵輪返航後，KT與家人決定採取法律途徑，2016年首次開庭時，因為郵輪公司不願賠償，雙方決定繼續上訴。其中在審判過程中相當棘手的原因，是當郵輪航行在公海上時，是沒有法律可以保證乘客的安全。首席法官埃德卡恩斯（Ed Carnes）表示，在郵輪上的性侵案件層出不窮，基本上根本就沒有明確的規範。

海事律師沃克（Jim Walker）表示，光是過去幾年就超過百起郵輪上性侵案，船上就像一個沒有法治、警察的小型城市，有很多店面但是沒有維持治安的人。另名律師葛森（Philip Gerson）則認為，即便船上有保安人員，他們的工作也是保護店面，不是你。目前佛羅里達高等法院正在蒐集證據，希望可以為KT伸張一個正義的公道。