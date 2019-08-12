金正恩狂射！南韓再掀擁核聲浪　北韓官媒嗆：瘋狗要棒打

▲ 金正恩10日再度指導武器試射，對成果相當滿意。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓近來不斷試射武器，南韓國內因此掀起擁核呼聲。北韓勞動黨機關報《勞動新聞》12日嚴詞批評南韓保守勢力，稱其以北韓正當的軍事行動為由，再度提出核武裝論，「展現出受民族對立及權力欲望蒙蔽而失去裡性的保守派醜惡的模樣。」

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北韓短短2周內五度發射武器，不僅持續測試飛彈，核武能力也持續提升，導致朝鮮半島安保失衡。南韓國會在野黨因此認為，南韓也須擁有核武，除重新配置戰術核子武器、北大西洋公約組織（NATO）式的共有核武及啟動核子動力潛艇以外，更提出應自主開發核武的強硬主張。

《勞動新聞》對此抨擊道，「正如瘋狗就是要用棍棒來抓一般，瘋狂想為民族招致災禍的造反之徒就應該盡早懲罰。主張無限期將戰時作戰統制權交給美國的逆賊居然還想發展自主核武裝，實在太可笑了。」

北韓對南韓的宣傳媒體《我們民族之間》當天也刊登以「意圖招致核災難的逆賊暴動」為題的報導指責，南韓政治人物以安保問題來掩蓋不純的政治目的，以部署薩德反飛彈系統等事件威脅南韓人民的生命與安全。另一宣傳媒體《回音》則稱核武裝論「將引發自我毀滅的核浩劫」，批評南韓保守勢力將葬送這片土地的和平。