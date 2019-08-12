北韓稱香港反送中：外部勢力干涉中國內政　表態全力支持北京

▲ 反送中示威者11日在多個地點集會，晚間爆發激烈衝突；圖為當晚在灣仔匯豐銀行一家分行前的防暴警察。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

香港反送中邁入第10周，示威者與警方11日晚間爆發多起衝突。北韓外務省發言人11日對官媒《朝中社》記者表示，「為堅守國家的主權、安全及統一，也為了守護香港的繁榮與穩定，全力支持中國共產黨及政府採取的立場及行動」，認為反送中示威受到外部勢力干涉，對此表達憂慮。

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外務省發言人說明，近來外部勢力干涉香港相關中國內政，破壞香港安全與秩序及侵害市民生命財產的意圖愈加露骨，「我們對此表達憂慮，同時加以抨擊。」他強調，香港是「中國的香港」，任何國家或個人意圖破壞一國兩制的行為都不被允許，「這原則上是我們的立場」。

南韓《韓聯社》分析，美國等西方國家近來因香港問題譴責中國政府，北韓為維持與中國的友好關係，才會出面表態。但有鑑於北韓及美國間的實務協商有望在近期重啟，外務省發言人受訪時並未直接提及美方。

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》7月26日刊登一則以筆名撰寫的評論，間接針對香港議題表態支持中國。文中提到，「意圖分裂及瓦解中國的美國等西方國家及分裂香港的勢力是相互勾結的陰謀產物。」