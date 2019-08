巴基斯坦總理：國際旁觀喀什米爾爭議　如同「姑息希特勒」

▲巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)於11日在推特上表示,印度政府想要對喀什米爾(Kashmir)的伊斯蘭社群展開種族清洗,如果各國繼續袖手旁觀,就跟二戰前夕姑息納粹一樣。據悉,新德里當局取消喀什米爾自治地位,放寬外地人購買土地的限制,還實施全面封鎖,造成一片混亂。

The curfew, crackdown & impending genocide of Kashmiris in IOK is unfolding exactly acc to RSS ideology inspired by Nazi ideology. Attempt is to change demography of Kashmir through ethnic cleansing. Question is: Will the world watch & appease as they did Hitler at Munich?

伊姆蘭汗在貼文中表示,印度政府近來動作頻頻,下一步就是要發起種族滅絕,「目的就在於透過種族清洗,改變喀什米爾的人口結構。問題來了,全世界是否會站在旁邊看戲,如同當初在慕尼黑姑息希特勒一樣呢?」他擔心「印度教霸權」的意識形態會跟納粹「雅利安人霸權」一樣,不但不會停止,印度籍穆斯林承受的壓力,最終也會導向巴基斯坦。

▲喀什米爾居民走上街頭抗議。(圖/路透)

伊姆蘭汗表示,將會積極遊說各國領導人,他轉述伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)所說,「喀什米爾的穆斯林必須能夠行使生活在和平之中的合法權利和利益。」

伊姆蘭汗也把喀什米爾的情況呈報聯合國。據悉,布魯塞爾方面至今沒有做出回應。

▲印度增派兵力駐紮喀什米爾。(圖/路透)

綜合外媒報導,喀什米爾人擔心,新政策執行以後,原以穆斯林為多數的人口結構和社會傳統都會改變,發起示威遊行。新德里當局因此執行封鎖,實施宵禁,切斷市內電話、手機和網路等通訊方式,還增派好幾萬名兵力進駐。《衛報》指出,目前外界難以具體得知內部情勢。

▲喀什米爾衝突爆發以前旅客紛紛撤離。(圖/路透)

來自喀什米爾的和平心理學家米爾(Ufra Mir)表示,許多離家求學的孩子已經沒錢過活,但是又不敢回去。她這幾周持續為同鄉提供心理諮商,「這種充滿不確定性的恐懼感,不知道會發生什麼事的感覺,是真正讓人們感到巨大壓力。他們非常焦慮,恐慌症發作。」